"Le PSG sera le plus grand club du monde s’il gagne la Ligue des champions", selon Denisot

Michel Denisot, président non exécutif de Châteauroux (National), va retrouver le PSG, club qu’il a présidé entre 1991 et 1998, vendredi en Coupe de France. Il lui prédit un avenir au sommet du football en cas de victoire en Ligue des champions.

On pourrait l’appeler le "Denisotico". Le 32e de finale de la Coupe de France entre Châteauroux et le PSG vendredi (21h) opposera deux clubs chers à Michel Denisot (77 ans), ancien producteur et présentateur sur Canal+. Actuellement président non exécutif de Châteauroux, il se souvient avec émotion de son passage à succès aux commandes du PSG qu’il a présidé entre 1991 et 1998. Sous ses ordres, Paris a remporté la Coupe des coupes (1996), le championnat de France (1994), trois Coupes de France (1993, 1995 et 1998) et un trophée des champions (1995).

Depuis, le club a pris une autre dimension avec l’arrivée des investisseurs qataris en 2011 et une domination quasiment incontestée en France. Pour Denisot, un succès en Ligue des champions ferait grimper le PSG directement au sommet du foot mondial.

"Si le PSG était une nation, il aurait pu gagner le Mondial"

"Le PSG a tout pour être le numéro 1, il n'a plus qu'à gagner la Ligue des champions, explique-t-il dans une interview à L’Equipe. Il possède dans son effectif un champion du monde (Messi avec l’Argentine, ndlr), un finaliste (Mbappé avec la France), un 4e (Hakimi avec le Maroc), c'est une équipe de Coupe du monde. Si le PSG était une nation - il l'est presque vu toutes les nationalités qui le composent -, il aurait pu gagner le Mondial. S'il gagne la Ligue des champions, le PSG sera le plus grand club du monde. Il peut le devenir cette saison."

Denisot évoque aussi ses relations cordiales avec Nasser Al-Khelaïfi, actuel président du club avec lequel il échange parfois. "Une bonne (relation), on échange des messages courtois comme après le tirage, explique-t-il. Il m'a dit que ce serait un très grand match. Je le crois (sourire). Mais je n'ai pas de liens particuliers avec le club. Il y a longtemps que je ne me suis pas rendu au Parc. Jean-Claude Blanc (le directeur général délégué sur le départ) m'a toujours dit que si je souhaitais venir, j'étais le bienvenu."