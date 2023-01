PSG: la prolongation de Messi avance bien

En fin de contrat en juin avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi semble bien parti pour renouveler son bail avec le club de la capitale. Un accord de principe a déjà été trouvé entre les différentes parties selon les informations de RMC Sport.

Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain en 2024, cela semble bien parti. Alors que le contrat de l’attaquant argentin avec le club de la capitale prend fin en juin, un accord de principe existe entre les deux parties pour la saison prochaine, même si rien n’est signé pour l’instant, d’après des informations RMC Sport. Si les choses avancent bien, sa prolongation pourrait même être finalisée d’ici la fin janvier.

Fin décembre, tout le monde semblait déjà s'accorder sur l'idée d'une prolongation de l'Argentin au sein du club francilien, comme l’avait déjà annoncé RMC Sport. Depuis, les discussions ont avancé dans le bon sens. Avec son retour en France, après deux semaines de célébrations en son pays pour la victoire en Coupe du monde, elles vont encore pouvoir progresser.

Un retour face à Angers?

Parti du FC Barcelone, qu’il avait rejoint à l’âge de 13 ans et qui avait été le seul club professionnel de sa carrière, la "Pulga" a signé au Paris Saint-Germain à l’été 2021, à l’expiration de son contrat avec le club blaugrana. Après une première saison plutôt ratée, il donne pleine satisfaction depuis la reprise, avec sept buts inscrits et dix passes décisives en treize matchs de championnat, en plus du niveau qu’il a affiché pendant la Coupe du monde.

Messi pourra aborder de vive voix le sujet de son nouveau contrat avec ses dirigeants très bientôt, puisqu’il a atterri à Paris ce mardi. S’il parait difficile de l’imaginer jouer face à Chateauroux, ce vendredi en Coupe de France, il pourrait être de retour contre Angers, en Ligue 1, le 11 janvier. Ses retrouvailles avec le public francilien, alors qu’une célébration de sa victoire au Mondial a été envisagée, sera particulièrement scrutée.