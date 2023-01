PSG: "Un exemple de professionnalisme", Riolo prend la défense de Mbappé après ses vacances à New-York

Parti en vacances à New-York pour assister à un match de NBA ce lundi, Kylian Mbappé a essuyé quelques critiques d’internautes qui lui ont reproché son "manque de professionnalisme". Dans l’émission l'After Foot ce mardi sur RMC, Daniel Riolo a défendu l’attaquant parisien et son comportement.

Une défaite en Ligue 1 sur le terrain, face au RC Lens (3-1), ce dimanche, puis un match de NBA entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs en tribunes, le lendemain: les dernières journées de Kylian Mbappé n’ont pas été de tout repos.

L’attaquant du Paris Saint-Germain bénéficie de dix jours de repos accordés par Christophe Galtier, et en a profité pour traverser l’Atlantique… ce qui leur a valu des reproches de la part d’internautes, déplorant son manque de professionnalisme. Dans l’émission l'After Foot de ce mardi, sur RMC, Daniel Riolo a tenu à le défendre.

"Il a dix jours de vacances, il fait ce qu’il veut, non? Lui, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l’accord du club, il part dix jours de vacances post-Coupe du monde, a tenu à rappeler l'éditorialiste de RMC. Ce sont les dix jours de vacances qu’il devait prendre après la Coupe du monde, qu’il n’a pas complètement pris parce qu’il est revenu pour faire les deux matchs très importants de reprise, sans prendre de vacances pour les jouer très vite." Juste après le Mondial, Mbappé était en effet rentré en France pour affronter Strasbourg (victoire 2-1, avec un but inscrit) puis Lens.

Riolo: "Il fait ce qu'il veut"

Au-delà du repos bien mérité, selon lui, accordé à Kylian Mbappé par le PSG, Daniel Riolo a également souligné que l'attaquant tricolore pouvait bien faire ce qu'il voulait de son temps libre. Y compris s'envoler vers les Etats-Unis pour un aller-retour express à New-York.

"Qu’il parte dans la nuit en jet privé ou en montgolfière, pour être à New York le lendemain voir un match de basket, il fait ce qu’il veut, il ne reviendra que dans dix jours, a poursuivi Riolo sur RMC, rejetant toute comparaison avec son coéquipier brésilien. Quand Neymar part, ce n’est pas dans le cadre de vacances acceptées et validées par le club. Ne me parlez pas de Neymar, qui a tout démontré en termes de catastrophisme professionnel, à côté de Mbappé, qui est un exemple."

Si son voyage a fait parler en France, le meilleur buteur des Bleus lors du dernier Mondial a en tous cas été très bien accueilli aux États-Unis, où il voyageait avec son coéquipier et ami Achraf Hakimi. Ovationné par la Barclays Center lorsque la caméra est passée sur lui, il a également reçu une accolade et un maillot de la part de Kevin Durant. Il devrait revenir dans l’Hexagone à temps pour le match contre Rennes, le 15 janvier prochain.