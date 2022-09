Quand Michel Denisot faisait appel à un marabout pour signer une remontada historique avec le PSG

Ancien président du PSG et actuel dirigeant de Châteauroux, Michel Denisot a reconnu, dans le journal L'Equipe, avoir fait appel à un marabout lors de sa carrière de dirigeant. Celui qu'il appelle "Sidi" l'aurait ainsi 'aidé' à renverser la double confrontation contre le Steaua Bucarest en 1997 en tour préliminaire de Ligue des champions.

Michel Denisot, ancien président du Paris Saint-Germain, a reconnu ce dimanche dans les colonnes du journal L'Équipe avoir fait appel à un marabout lors de sa carrière de dirigeant, un sujet mis sur le devant de l'actualité par l'affaire Pogba. Celui-ci raconte même avoir "son" marabout, un dénommé Sidi qui est notamment convoité par d'autres dirigeants du football.

"Tout ce qui est légal et nous aide à gagner, je prends"

L'actuel dirigeant de Châteauroux en National raconte que sa première rencontre avec celui-ci remonte à 1997, alors que le PSG vient de perdre son match aller de tour préliminaire de Ligue des champions 3-0 sur tapis vert face au Steaua Bucarest. La faute à la titularisation de Laurent Fournier, pourtant suspendu pour la rencontre.

Michel Denisot dit ensuite avoir reçu un appel de Claude Le Roy, l'incitant à solliciter un coup de pouce d'un marabout avant le match retour. Celui qui était alors à la tête du PSG lui aurait répondu: "Tout ce qui est légal et nous aide à gagner, un camion de cierges à Lourdes, je prends, un marabout, je prends."

Un marabout sollicité par d'autres

Il accepte alors l'aide du fameux Sidi, qui procède à des sacrifices contre quelques 200 euros et lui annonce alors: "Vous allez gagner 5-0, c'est sûr. Je vois tout le match, le quatrième but sera marqué par le numéro 18 à la 41e minute." Le numéro 18 de l'époque, Florian Maurice, marque effectivement le quatrième but de la rencontre et n'en revient pas se remémore l'ancien président pour L'Equipe.

L'équipe l'emporte finalement 5-0 et se qualifie en Ligue des champions. Une qualification qui permet aussi à Leonardo, alors joueur de l'équipe parisienne, de prendre la direction de Milan, condition posée par Denisot. Devenu ensuite entraîneur, Leonardo demande au Français le numéro de Sidi, tout comme Jean-Pierre Hureau, ex-président du Havre, et aussi un proche de Karl Lagerfeld.

Redevenu président de Châeauroux en 2002, il rappelle son marabout en 2004, pour aider l'équipe en Coupe de France. "On passe un tour, deux tours, trois tours et en quarts de finale on élimine Monaco (1-0) grâce à Djibril Sidibé que Monaco nous prêtait et payait pour nous." Un ensemble de résultats qu'il juge "très troublant" sans savoir s'il y croit vraiment.