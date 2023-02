Lens: "Ce n'est évidemment pas une loterie", juge Haise sur les tirs aux buts

Avant d'affronter Nantes en quarts de finale de Coupe de France mercredi, Franck Haise a évoqué ce lundi la question d'une potentielle séance de tirs au but face aux Canaris. Le tout quelques jours après l’avis polémique de Bruno Genesio sur cet exercice si particulier.



La petite phrase de Bruno Genesio continue de faire réagir. La semaine passée, après l’élimination du Stade Rennais contre le Shakhtar Donetsk (3-3 au cumulé, 5 tab à 4), le technicien breton a décrit l’exercice des tirs au but comme une "loterie". Dans la foulée, il s’est attiré de nombreuses critiques, certains reprochant un manque de préparation supposée de son équipe.

Présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours de défier le FC Nantes en quart de finale de Coupe de France (mercredi 18h15), Franck Haise s’est exprimé sur la sortie de son homologue rennais. "Bruno Genesio n’a pas tout à fait dit que c’était que de la loterie, il n’a pas dit que ça, a d’abord indiqué l’entraîneur du RC Lens. Les inscriptions sur la bouteille (avec les habitudes des tireurs, ndlr), tout le monde fait ça. Beaucoup de clubs ont ce fonctionnement là, et nous aussi d’ailleurs. Ce n’est évidemment pas une loterie, même s’il y a le contexte émotionnel qui rentre en ligne de compte, la fatigue aussi."

Haise: "Il y a beaucoup de choses dans ce geste qui paraît simple"

"Comme beaucoup d’équipes, on l’a travaillé depuis pas mal de temps, même en dehors des semaines où il y a la Coupe, a-t-il poursuivi, alors que les Sang et Or pourraient jouer leur qualification dans le dernier carré de la Coupe de France dans cet exercice. Le contexte d’un match reste très différent, l’aspect émotionnel est beaucoup plus important avec l’élimination. C’est un geste technique qui demande une maîtrise émotionnelle en même temps. Il y a aussi une dimension psychologique pour les gardiens et les tireurs, qui veulent entrer dans le cerveau de l’autre. Il y a beaucoup de choses dans ce geste qui paraît simple."

Samedi, Genesio était revenu sur son avis polémique à propos des tirs au but. "Qu’est-ce que ça veut dire préparer une séance de tirs au but? Vous savez combien de penalties avaient arrêté le gardien et à quel endroit? Les tireurs ukrainiens ont été étudiés et ils n’ont pas tiré là où ils avaient tiré avant", s’était-il défendu en conférence de presse.