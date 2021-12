Linas-Montlhéry, ce petit poucet qui s'habitue à la Coupe de France

Linas-Montlhéry, qui évolue en National 3, défie Amiens, pensionnaire de Ligue 2, en 16es de finale de la Coupe de France dimanche à 18h30. Il y a deux ans seulement, la formation de l'Essonne, alors en R1, avait affronté le PSG en 32es de finale.

"Le parcours de cette année est magnifique." Qualifié en 16es de finale de la Coupe de France après son exploit face à Angers (L1), l'ESA Linas-Montlhéry, club de National 3, compte bien profiter de sa nouvelle épopée. Dimanche, les joueurs de la banlieue parisienne défieront Amiens (18h30), pensionnaire de Ligue 2. Il y a deux ans seulement, la formation de l'Essonne, alors en R1, avait affronté le PSG en 32es de finale.

"On est encore en pleine euphorie"

Le président du club, Mickaël Bertansetti, peine encore à trouver ses mots suite à cette qualification historique en 16es de finale après la victoire 2-0 face à Angers. "C’est difficile de réaliser honnêtement, on est encore en pleine euphorie. On a de la fatigue, parce que c’est une route assez longue. En fin de compte on a commencé par Dunkerque il y a un peu plus d’un mois", dit-il à RMC Sport.

"C’est une parenthèse enchantée, c’est quelque chose à part, explique celui qui avait déjà vécu la belle histoire du club face au PSG. La Coupe de France on l’entend de la bouche des autres, on nous dit: "La Coupe est magique, elle a quelque chose de spécial." Mais tant qu’on ne l’a pas vraiment vécu, on n’a pas la mesure du truc. Entre ce qu’il s’est passé il y a deux ans et aujourd’hui, on la voit différemment."

Si le club avait pu affronter le PSG en janvier 2020, le parcours de cette saison 2021-22 est nettement plus valorisant pour le club qui a sorti Dunkerque (L2) avant de sortir Angers (L1). "On a plus de mérite cette fois-ci qu’il y a deux ans, parce qu’on avait joué des équipes de notre niveau. Là on a éliminé deux équipes professionnelles" reconnaît le président.

"C’est le match d’une vie"

Une sensation également partagée par son entraîneur Stéphane Cabrelli, qui salue les bonnes performances de ses joueurs pour cette édition de la Coupe de France: "Le parcours cette année est magnifique, on a éliminé deux clubs pro dans le temps réglementaire, sans prendre de buts."

Et pour le match face à Amiens dimanche, le coach compte donner les mêmes consignes que celles d'il y a deux ans face au PSG: "Il y a deux ans j’avais dit aux joueurs: «Profitez-en, on ne sait pas si ça va se représenter une autre fois dans notre carrière!» Deux ans après on y est à nouveau, et le discours sera le même, même s’il faudra rester concentré."

Le capitaine du club, Johan Roca, cas contact et donc potentiellement absent pour la rencontre, confirme tout de même la motivation du groupe: "On est excité, mais on reste motivé. Parce que l’on a déjà battu une Ligue 2 et une Ligue 1, il y a quelque chose à aller chercher, même si on n’est pas favori. C’est le match d’une vie, c’est un accomplissement pour le joueur que l’on est."