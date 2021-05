Monaco-PSG, les compos: Kehrer titulaire en défense centrale, Draxler et Badiashile remplaçants

En l'absence de Neymar, Mauricio Pochettino a choisi d'aligner un trio Di Maria-Icardi-Mbappé dans un 4-3-3 face à Monaco ce mercredi soir (21h15), en finale de la Coupe de France. Wissam Ben Yedder emmènera l'attaque monégasque au Stade de France.

Le PSG le redoutait, et comme prévu, le CNOSF n’est pas allé dans son sens, en rejetant la requête formulée par le club de la capitale, qui contestait la suspension de deux de ses joueurs, le Brésilien Neymar et l’international français Presnel Kimpembe. En leur absence ce mercredi, qui pourrait être préjudiciable pour le Paris Saint-Germain dans la première des deux finales que le club va disputer cette semaine, en Coupe de France (21h15),

Abdou Diallo, bien remis de sa gastro-entérite va débuter en latéral gauche, tandis que Thilo Kehrer prendra place dans l’axe de la défense aux côtés de Marquinhos. Paris aligne un 4-3-3 avec Paredes, Danilo et Gueye au milieu. Mauro Icardi a été choisi pour le poste d’avant-centre, associé à Angel Di Maria et Kylian Mbappé.

Majecki dans les buts monégasques

De l’autre côté du terrain, l’AS Monaco joue au complet. Après avoir été décimé par le coronavirus, des blessures et des suspensions, l’effectif monégasque a retrouvé des couleurs. Niko Kovac a donc été en mesure de préparer un plan pour contrecarrer les projets parisiens. Axel Disasi et Ruben Aguilar, excellents lors du match retour en Ligue 1, vont débuter cette rencontre et auront la lourde charge de contrôler la vitesse de Kylian Mbappé. Comme depuis le début de la saison, Majecki a été préféré à Benjamin Lecomte dans le but.

Niko Kovac, l'homme des coupes

Face à une équipe qui lui a mené la vie dure cette saison, avec deux victoires en autant de confrontations face au Paris Saint-Germain, le club de la capitale a pour objectif de conserver son bien et de décrocher par la même occasion un premier trophée cette saison. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain a remporté cinq des six dernières éditions de la Coupe de France. Mais face à l’équipe de Mauricio Pochettino, il y aura sur le banc l’homme des coupes, Niko Kovac, qui a écrit une histoire et s’est forgé un palmarès dans les coupes nationales. Vainqueur de la Coupe d’Allemagne avec le Bayern Munich et Francfort, le technicien croate a aussi été finaliste en 2017 avec l’Eintracht.

La compo de Monaco: Majecki - Disasi, Maripan, Sidibé - Henrique, Aguilar, Tchouaméni, Fofana - Golovine, Ben Yedder, Volland.

Le onze du PSG: Navas - Florenzi, Kehrer, Marquinhos, Diallo - Danilo, Paredes, Gueye - Di Maria, Icardi, Mbappé.