Nantes: la réponse de Kita aux propos très commentés de Kombouaré

Après le sacre du FC Nantes samedi en Coupe de France, l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré a entretenu le flou quant à son avenir, et évoqué une relation compliquée avec son président Waldemar Kita. Mais ce dimanche, le dirigeant a bien pris soin de ne pas jeter d'huile sur le feu, en saluant plutôt le travail du technicien.

Il n’avait pas spécialement d’annonce à faire, mais il avait envie de parler. Sans s'énerver, juste en profitant du moment. Alors que le FC Nantes a remporté samedi soir contre Nice la quatrième Coupe de France de son histoire, son président Waldemar Kita a tenu ce dimanche soir une conférence de presse - pendant que les joueurs présentaient le trophée aux supporters - pour réagir à ce petit événement, et balayer divers sujets. De quoi lui donner l'occasion de réagir à la sortie très commentée de son entraîneur Antoine Kombouaré.

Dans les entrailles du Stade de France, le technicien nantais a entretenu samedi le flou quant à son avenir, en évoquant sa relation complexe avec le président. "Je ne sais pas, c’est encore indécis (pour l'année prochaine), a glissé le Kanak. On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. (...) C'est vrai que sous la présidence de Kita ça n'a pas été facile pour les supporters. Ils ont fait comme moi, ils ont compartimenté. Moi je ne m'entends pas toujours très bien avec le président. Mais j'ai mis de côté et ce qui m'intéresse, c'est porter haut les couleurs du FC Nantes."

>>> Les dernières infos sur le sacre nantais

"Il a le droit de dire ce qu'il veut"

Que pense Kita de cette sortie un brin musclée, dans un moment pourtant joyeux? "Je n’ai rien à dire, il est normal que tout le monde se pose des questions, et qu’il ait cette réflexion, c’est même intelligent de sa part, a lancé le dirigeant ce dimanche, en évitant bien de jeter de l'huile sur le feu. Après, je pense qu’aujourd’hui on a donné tous les moyens pour que ça réussisse. Au quotidien il travaille avec Franck (Kita) et Philippe Mao. Si ça se passe mal il faut qu’il s’adresse à eux, si ça se passe bien il faut qu’il s’adresse à moi (sourire) et si c’est dramatique alors je viendrais aider."

Surtout, Kita a rappelé que son entraîneur est toujours lié au FC Nantes jusqu'en 2023. "Il (Kombouaré) a encore une année de contrat, à sa demande. Ne polémiquons pas. Essayons plutôt de faire une analyse en fin de saison. C’est moi qui l’ai fait venir. Chacun sa personnalité, chacun son caractère. Il y a un super boulot qui est en train de se faire, ce serait dommage de le tuer. Est-ce que sa nomination est ma meilleure décision? Il y a eu plusieurs bonnes décisions: Sergio Conceiçao en était une, Claudio Ranieri aussi…"

Et de conclure: "Je n’ai pas lu tous les journaux vous savez, on m’en a parlé comme ça (des propos de Kombouaré). Sincèrement, j’ai envie pendant 24 ou 48 heures d’être positif. (…) On verra à la fin de la saison. Il a le droit de dire ce qu’il veut, c’est un garçon libre. Comme moi j’ai le droit de vous dire que je suis content de la manière dont ça se passe."