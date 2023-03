OL: Dembélé victime d’une intrusion à son domicile pendant le match contre Grenoble

Selon Le Progrès, deux individus ont escaladé le portail de la villa de Moussa Dembélé alors qu'il disputait avec l'OL le quart de finale de Coupe de France contre Grenoble, mardi soir. Ils ont pris la fuite après le déclenchement de l'alarme.

Ils ont escaladé le portail de sa villa. Avant de fuir devant le déclenchement de l’alarme. Selon le quotidien Le Progrès, deux individus ont cherché à s’introduire au domicile de Moussa Dembélé, mardi soir, pendant que l’attaquant était au Groupama Stadium pour le quart de finale de Coupe de France entre l’OL et Grenoble (2-1).

Aucune trace d’effraction

Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu dès le début de la seconde période à la place du buteur brésilien Jeffinho. En son absence, il a donc été victime d’une intrusion chez lui. Les individus n’ont toutefois rien volé. Ils ont quitté la propriété lorsque l’alarme s’est mise à retentir. La police n’a relevé aucune trace d’effraction.

Comme le rappelle Le Progrès, trois de ses coéquipiers ont récemment été moins chanceux. Fin décembre, les domiciles de Thiago Mendes, Jeff Reine-Adélaïde et Karl Toko Ekambi avaient été cambriolés. Des enquêtes sont toujours en cours. La femme du milieu brésilien avait raconté cette mésaventure sur ses réseaux sociaux.

"Je ne sais même pas quoi dire, imaginez-vous en plein 31 décembre le soir du nouvel an… Le pire, c’est qu’il y a toujours de la sécurité et quelqu'un dans la maison, et dès qu’il y a un vide, les bandits attendent pour voler", avait témoigné Kelly Mendes, photos et vidéos à l'appui.

Sur un plan purement sportif, l'OL s'est donc qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après sa victoire sur Grenoble, un résultat qui lui permet de rêver encore à une qualification pour la Ligue Europa. Les Gones connaîtront leur adversaire ce jeudi à l'issue du tirage au sort (20h50).