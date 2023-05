OL: “On fera tout pour lui”, le vibrant hommage de Wendie Renard à Jean-Michel Aulas

A la veille de la finale de la Coupe de France face au PSG, Wendie Renard a rendu hommage à Jean-Michel Aulas, qui a quitté son poste de président de l’OL en début de semaine. Créateur de la section féminine en 2004, le dirigeant de 74 ans a remporté 24 trophées avec les Fenottes.

S’il n’est officiellement plus président de l’OL depuis lundi, Jean-Michel Aulas sera dans toutes les têtes des Fenottes à l’occasion de la finale de la Coupe de France face au PSG à Orléans. Fondateur de la section féminine en 2004, le désormais ex-président lyonnais a bâti l’une des meilleures équipes du monde sur les quinze dernières années. Sous sa gouvernance, les Fenottes ont glané huit Ligues des champions (un record pour une section féminine), dont cinq consécutives entre 2016 et 2020, quinze titres de championnes de France et neuf Coupes de France.

“On ne peut que lui dire merci”

Dans la course pour un doublé Coupe-championnat, les coéquipières de Wendie Renard n’oublient pas l’impact qu’a eu JMA. Ce dernier sera d'ailleur présent au stade de la Source à Orléans ce samedi. “Ça lui fera plaisir car il a toujours été près de nous, et nous a toujours soutenues. On n'efface pas un personnage comme ça, un président comme ça, l'histoire comme ça du jour au lendemain, a rappelé la capitaine de l'OL en conférence de presse. Il faudra du temps. Il a notre soutien, on est avec lui. On aura à coeur de gagner pour lui demain. Tout ce qu'il a fait, d'où il a pris le club, là où il l'a emmené, on ne peut que lui dire merci; Merci c'est trop faible pour lui rendre hommage. Vous ne rendez pas compte de la personne qu'il est, humainement c'est un mec extraordinaire. On ne peut que lui rendre hommage, on fera tout demain pour lui."

Un hommage apprécié par le principal intéressé, qui a pris la parole pour la première fois depuis son départ de la présidence. "Merci beaucoup Wendie, nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble. J’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL , et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition … Merci allez l’OL", a-t-il écrit sur Twitter.

Après “le petit choc émotionnel” liée à l’annonce du départ de Jean-Michel Aulas, Sonia Bompastor voudra dédier “pleinement” la Coupe de France en cas de succès face aux Parisiennes. “On sera ravies par ce qu’il nous a apporté, au football féminin français, à l’OL, au staff, aux joueuses. Lui apporter ce petit bonheur, ça lui fera plaisir. On sait combien il est attaché à la section féminine”, a poursuivi la coach des Fenottes.

Après la finale de la Coupe de France, Lyonnaises et Parisiennes se retrouveront le 21 mai au Parc des Princes, cette fois-ci en championnat, pour la deuxième "finale" en une semaine. A deux journées de la fin, Lyon compte trois points d'avance sur Paris.