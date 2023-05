OL: "Nous sommes tous attristés", Bompastor rend hommage à Aulas

Présente mardi à l'entraînement à quatre jours de sa finale de Coupe de France face au PSG, Sonia Bompastor, l'entraîneure des féminines de l'OL, a réagi au départ de "JMA", qui a créé la section en 2004.

Au rayon des réussites lors des 36 années de présidence de Jean-Michel Aulas à l'OL, la section féminine tient une très bonne place. Né en 2004, l'OL féminin n'a mis que très peu de temps pour tout gagner. A la tête de l'équipe depuis avril 2021, Sonia Bompastor a salué mardi l'ex-président, remplacé à son poste depuis le 5 mai par John Textor.

>> OL: les infos et réactions en direct

"Beaucoup d'émotions et de souvenirs"

"C'est une surprise et un petit choc émotionnel, a commenté Bompastor, qui avait terminé sa carrière de joueuse entre 2010 et 2013 à l'OL. Vous savez tous ce que représente Jean-Michel Aulas, dans le football féminin tout d'abord mais aussi au niveau du club et de l'institution. C'est sûr que nous sommes tous attristés par la situation aujourd'hui."

"Je tenais moi personnellement, mais aussi au nom du staff et des joueuses, le remercier pour ce qu'il a fait pour le football féminin, son club et son équipe féminine, a ajouté Sonia Bompastor. C'est quelque chose d'exceptionnel, ce sont beaucoup d'émotions et de souvenirs même si je sais qu'on aura encore l'occasion d'échanger et de rester en contact."

Depuis sa prise de pouvoir, Sonia Bompastor a remporté la Ligue des champions avec son groupe en 2022, soit le huitième titre dans la plus prestigieuse compétition européenne pour l'OL féminin, un record.

Championnes de France avec Bompastor l'an passé, les Lyonnaises sont en tête cette saison en D1 Arkéma à deux journées du terme. En cas de victoire face au PSG le 21 mai prochain, elles conserveront leur titre. Avant ça, les deux équipes se retrouveront en finale de Coupe de France ce samedi.