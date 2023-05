OL: Lovren "choqué" par le départ d'Aulas... et agacé de l'avoir appris dans les médias

Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur lyonnais Dejan Lovren est revenu sur le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'OL, officialisé le 8 mai dans un communiqué du club. Le Croate lui s'attriste de ne pas avoir été informé avant de ce départ et de l'avoir appris dans la presse.

Dejan Lovren n'a pas vraiment digéré le départ de Jean-Michel Aulas. Le défenseur lyonnais était présent ce vendredi en conférence de presse et en a profité pour dévoiler comment il a appris le départ de son président. Le Croate s'est montré agacé voire déçu de ne pas avoir été informé avant et d'avoir appris la nouvelle à travers la presse.

"Ce sont des choses que je n'aime pas apprendre dans la presse"

"Personnellement, je suis triste, démarre-t-il. C'est un président et un homme qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup apporté au club pendant ces 36 ans. Les 7 titres, c'était les plus belles années du club. Et on n'a pas respecté ça... Après le match contre Montpellier (5-4), l'information est arrivée, on était un petit peu choqués."

A savoir comment il a appris le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'OL, il explique: "Je l'ai appris dans les journaux... Ce sont des choses que je n'aime pas apprendre dans la presse, mais voilà. Souvent, il est avec nous (les jours de match). Dimanche, il n'était pas là. Mais je n'ai pas pensé à un départ."

"On a encore 12 points pour lui offrir la 5e place"

L'international croate ne veut pas évoquer les changements qui auront lieu la saison prochaine et préfère insister sur la tristesse de perdre ce président qui l'avait déjà fait signer à l'OL en provenance du Dinamo Zagreb en 2010. "Pour ce qui est des changements, on verra à la fin de la saison. Je suis touché par le départ d'Aulas. Il y a beaucoup d'émotion à Lyon, le président a donné la moitié de sa vie pour le club. Il a besoin d'être mis en valeur pour cela. J'aurais préféré que le départ soit annoncé à la fin de la saison. On a encore 12 points pour lui offrir la 5e place."

Il dit tout de même avoir discuté avec John Textor ce mercredi matin, en compagnie d'Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Maxence Caqueret: "Il est très sympa, il doit apprendre à parler français. C'était une bonne conversation mais je ne pourrais pas dire les détails. On en a appris sur sa vision du club, ça va être excitant. L'objectif est de remettre le club où il était avant, ça va prendre du temps. Les changements vont arriver, c'est sûr. C'est important qu'il puisse faire confiance aux joueurs d'expérience. Je suis rassuré."