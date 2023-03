OM: Tudor prend la défense de Balerdi après son calvaire contre Annecy

Leonardo Balerdi s’est attiré les foudres de nombreux supporters après l’élimination de l’OM en quart de finale de Coupe de France contre Annecy mercredi (2-2, 7 tab à 6). Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor n’a pas voulu accabler son défenseur.

En pleine tempête, Leonardo Balerdi peut compter sur le soutien indéfectible de son coach. Impliqué sur les deux buts inscrits par les pensionnaires de Ligue 2 et auteur de l’ultime tir au but manqué, Balerdi est pointé du doigt par de nombreux supporters depuis mercredi et l’élimination de l’OM en quart de finale de Coupe de France contre Annecy (2-2, 7 tab à 6). Mais Igor Tudor, présent en conférence de presse ce vendredi, n’a en aucun cas voulu l’accabler.

>> Revivez la conférence de presse de Sanchez et Tudor

"Je ne pense pas que ce soit juste de parler des individualités. Les matchs se perdent et se gagnent de manière collective. C’est une défaite du groupe, de ma part, du club, de tout le monde, a indiqué le technicien croate à deux jours du déplacement à Rennes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45). J'ai 20 joueurs avec leurs qualités et leurs défauts. Parfois, le collectif paie les erreurs de certains. Parfois, c’est l'inverse. L'équipe me plaît, je l'ai dit aux joueurs après le match, j'ai de l'estime pour eux. Je tiens à eux, avec leurs qualités et leurs défauts."

Tudor avait déjà volé à son secours en septembre

Au mois de septembre, lors d’une rencontre à domicile contre Lille en championnat, Balerdi avait été copieusement sifflé lors de sa sortie après seulement 28 minutes de jeu. A l’époque, l’ancien joueur du Borussia Dortmund avait déjà reçu le soutien de Tudor. "Il n’est pas sorti parce qu’il a mal joué mais parce qu’il avait déjà pris un carton et que l’arbitre avait tendance à donner des cartons facilement (...) Contre Francfort (le match suivant, ndlr), Balerdi sera titulaire et je m’attends à quelque chose de positif de la part du public. Pour qu’il montre que c’est un public différent, capable de soutenir un joueur qui donne tout pour l’équipe, qui est un garçon sensible et surtout un grand défenseur."

Ce vendredi, le coach marseillais a plus globalement déploré les nombreuses critiques qui s’abattent sur l’OM depuis cette sortie de route contre Annecy, trois jours après la claque reçue au Vélodrome contre le PSG (0-3).

"Aujourd'hui nous sommes dans une ère de l'information, où tout est blanc ou noir. On peut être les plus forts un week-end et devenir les plus nuls d'une semaine à l'autre. Quand je parle aux joueurs, je leur parle de cette ère de l'information. J'essaie de leur apprendre que de l'extérieur, tout est trop blanc ou trop noir. C'est le point de vue du monde extérieur. J'essaie d'éduquer les joueurs les plus jeunes au fait que cette vision ne reflète pas la réalité."