OM-Annecy: "On a honte", reconnaît Guendouzi après l’élimination de Marseille

Les joueurs de l'OM ont "honte" de leur élimination mercredi en quart de finale de la Coupe de France face à l'équipe de Ligue 2, Annecy, a reconnu le milieu de terrain Mattéo Guendouzi, qui a évoqué "un non-match" et "une faute professionnelle".

"On a fait un non-match, c'est une faute professionnelle de notre part. C'est une énorme désillusion et ça n'est pas digne de l'OM", a déclaré le milieu de terrain des Bleus, Mattéo Guendouzi. L'OM s'est incliné aux tirs au but après avoir égalisé à la dernière seconde par le jeune attaquant camerounais, François-Régis Mughe (2-2, 7 tab à 6).

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ça n'est pas normal. Il fallait faire le break mais on n'a pas su concrétiser nos occasions, on a été un peu light dans les duels. On n'a pas été au rendez-vous. Tu n'es à l'abri de rien dans le foot quand tu ne mets pas les ingrédients, a-t-il estimé. On a honte, pour nous, pour le club et pour les supporters qui attendent ce trophée. Il faut vite switcher et passer à autre chose. Il y a une saison à finir."

"Quand tu n’es pas à 100%, le foot te punit"

"Je suis désolé", a de son côté résumé le gardien marseillais Pau Lopez. "Je dois féliciter Annecy mais c'est notre faute. Prendre deux buts en cinq minutes, ça n'est pas normal", a-t-il ajouté. "C'est une grosse désillusion, surtout après avoir éliminé Rennes et le PSG. Mais quand tu n'es pas à 100%, le foot te punit. On doit assumer ce qu'on a fait, on n'a eu que ce qu'on méritait. Après un tel match, on ne méritait pas de gagner la coupe", a encore déclaré le gardien espagnol.