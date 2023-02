OM-PSG: "C’est notre façon de jouer", Tudor assume son schéma tactique malgré le récital de Mbappé

L’OM s’est lourdement incliné face au PSG sur la pelouse du Vélodrome, ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Dépassés par la vitesse de Kylian Mbappé, les Marseillais, organisés en 3-4-2-1, ont été surclassés dans leur jardin. Mais Igor Tudor ne regrette pas ses choix.

L’OM a vécu une sale soirée ce dimanche au Vélodrome. Deux semaines et demi après avoir marché sur le PSG en 8e de finale de la Coupe de France (2-1), le club phocéen a été surclassé par son rival de la capitale en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). La faute à un immense Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Lionel Messi. Malgré ce revers cinglant, Igor Tudor ne regrette pas d’avoir organiser son équipe en 3-4-2-1, comme à l’accoutumée.

"On voulait faire ce qu'on fait d'habitude mais en face, il y avait une meilleure équipe, a expliqué le coach marseillais après la rencontre. C'était difficile de faire la différence. Les gars ont essayé. Changer mon jeu? Pourquoi changer ce qui marche? C'est ce qu'on fait, ce qui réussit d'habitude, c'est notre façon de jouer. Changer ça, ce n'est jamais une bonne idée. La présence de Mbappé? C'était décisif. Aurait-on dû jouer différemment à cause de lui? Je ne comprends pas la question. On joue de la même manière. Cela ne changeait rien pour nous. C'était plus difficile oui, mais ça ne change rien pour nous, on joue de la même manière."

"On n’a pas changé notre philosophie"

Une analyse partagée par Jordan Veretout sur Prime Vidéo. "Depuis le début de la saison, on joue comme ça. Le coach a des principes, on essaie de répondre du mieux possible, ce soir ça ne nous a pas réussi. C'est comme ça, il faut vite tourner la page et continuer à bosser. Avec Mbappé, il y a plus de profondeur. On a essayé, ça ne nous a pas réussi, ils ont été meilleurs que nous", a lâché le milieu de terrain de l’OM.

Matté Guendouzi non plus ne regrette pas la manière dont Marseille s’est déployé sur le rectangle vert, malgré le score final au tableau d'affichage. "On est restés fidèles à ce qu’on fait depuis le début de saison, on n’a pas changé notre philosophie. Peu importe contre qui on joue et les joueurs qu’on a en face, a expliqué le joueur de 23 ans en zone mixte. Ce n’est pas une victoire, mais on ne va pas tout jeter à la poubelle parce qu’il y a quand même des choses intéressantes et on va continuer à tout donner jusqu’à la fin de la saison". Après ce revers face à Paris, le club phocéen va tenter de relever la tête contre le FC Annecy (Ligue 2), mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Avant de se déplacer à Rennes dimanche prochain en championnat.