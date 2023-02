OM-PSG: Galtier demande à ses joueurs de "garder la tête froide" au Vélodrome

La gestion des émotions dans la difficulté a souvent fait défaut aux Parisiens, et Christophe Galtier, leur entraîneur, le sait. C'est pourquoi il leur a demandé de rester calme et concentré mercredi soir (21h10) contre l'OM au Vélodrome, en 8e de finale de la Coupe de France.

L’Olympique de Marseille attend de pied ferme le Paris Saint-Germain et croit plus que jamais en la possibilité de faire tomber l’ogre parisien dans son antre du Vélodrome, qui devrait faire le plein pour l’occasion, ce mercredi (21h10) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Comme souvent dans un match de cette dimension, l’atmosphère électrique d’un stade plein à craquer, poussant derrière son équipe, aura un rôle à jouer, et peut accentuer les tensions dans une rivalité exacerbée par la situation des équipes.

L’OM restait sur une dynamique de dix matches sans défaite, dont neuf victoires, toutes compétitions confondues, avant de subir un coup d’arrêt face à Nice (1-3) ce week-end. Pas de quoi remettre en question les progrès effectués. L’année 2023 a moins bien commencé pour les Parisiens, à la recherche d’un second souffle, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas encore trouvé la bonne carburation, l’équipe manque de liant.

"Ne pas se laisser emporter ses émotions"

Privé de plusieurs jours très importants, tandis que d’autres effectueront leur retour mercredi, le PSG devra se méfier de ce premier déplacement au Vélodrome, situé à moins d’une semaine de son huitième de finale aller contre le Bayern Munich en Ligue des champions. La gestion émotionnelle sera un facteur primordial. Surtout que les Parisiens ont démontré par le passé leur incapacité à contenir leurs nerfs face aux vents contraires.

"C’est très important, a reconnu Christophe Galtier. Après, la gestion des émotions vient aussi avec l’expérience, le fait qu’on ait pu jouer ces rencontres, le fait de ne pas avoir de surprises. Mais je rappelle très souvent à mes joueurs que, finalement, c’est un onze contre onze, on ne joue pas contre 50 à 60.000 spectateurs. Je leur dis très souvent. On démarre à onze, il faut finir à onze, et ne pas se laisser emporter par des contestations, un mauvais geste, des regroupements comme il pourrait y en avoir demain parce que c’est le match de l'année pour pas mal de personnes. Il faut garder la tête froide. Je ne leur dis jamais de rester tranquille. Quand on est tranquille, on dort. Il faut simplement garder la tête froide, avoir beaucoup de lucidité, que chacun joue avec ses propres qualités."

L’histoire des Classiques est parsemée de rencontres qui ont dégénéré. Le dernier de ce genre s’est déroulé en 2020, au Parc des Princes. Dans un match haché par les fautes, Parisiens et Marseillais avaient fait monter la tension et l’agressivité, jusqu’à ce qu’une échauffourée éclate à l’entame du temps additionnel. Plusieurs joueurs seront expulsés - cinq au total -, dont le Brésilien Neymar, qui effectuait alors son retour sur les terrains. Tiens, tiens, comme demain… Pourvu que l’on ne parle que de jeu.