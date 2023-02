Ligue 1: une enquête préliminaire ouverte contre le PSG pour travail dissimulé

Selon les informations de L'Équipe, une enquête préliminaire a été ouverte le 16 janvier par le parquet de Paris pour "travail dissimulé" à l'encontre du PSG. Cela fait suite à une plainte déposée par un ancien conseiller personnel de Nasser Al-Khelaïfi.

Un dossier qui tombe à un moment charnière pour le PSG. Comme L'Équipe le rapporte ce mardi, une enquête préliminaire a été ouverte le 16 janvier dernier par le parquet de Paris pour "travail dissimulé" à l'encontre du Paris Saint-Germain. Elle fait suite à une plainte du même chef déposée fin 2022 par Hicham Bouajila, un ancien conseiller personnel de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, contre son ancien employeur.

Les deux hommes se connaissent depuis une vingtaine d'années et Bouajila aurait aidé Al-Jazeera Sport (futur Bein Sports) à pénétrer le marché du Maghreb. Il s'est ensuite rapproché du patron du PSG lors du rachat par Qatar Sports Investments en 2011.

Un contrat à propos d'un poste de professeur de tennis

Hicham Bouajila aurait ensuite effectué plusieurs missions pour le club de la capitale entre 2015 à 2018. "Les pièces du dossier révèlent que M. Bouajila a été au service du PSG et de son président durant de nombreuses années et que sa rémunération sporadique et irrégulière a été portée par une académie de tennis (dénommée Smash) basée à Doha et avec laquelle il n'a jamais eu aucun lien. Mon client n'a, par ailleurs, jamais pratiqué cette discipline", confie Me Bertrand Repolt, son avocat, pour L'Équipe. Le média précise que le contrat en question, un CDI, concernait un poste de professeur de tennis.

Alors que l'enquête a été confiée au commissariat central du XVIe arrondissement, le club assure que Hicham Bouajila n'a "jamais été employé par le PSG ou Bein".