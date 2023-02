OM-Nice: Tudor plaide coupable pour la défaite

Igor Tudor, entraîneur de l’OM, a défendu ses joueurs après la défaite face à Nice (1-3), dimanche. Il assume la responsabilité de ce revers.

La belle série de dix matchs consécuitifs sans défaite a pris fin brutalement pour l’OM, dimanche soir. Les Marseillais se sont inclinés face à des Niçois très réalistes (1-3) et pointent désormais à huit points du PSG, leader. Mais Igor Tudor n’accable pas ses troupes même s’il regrette le manque de réalisme offensif et la fébrilité défensive sur les buts.

"Je ne crois pas qu'on ait concédé d'occasions assez pour prendre trois buts"

"C’était un match difficile contre un adversaire avec des joueurs importants et qui est sur une bonne dynamique, a-t-il rappelé à l’issue de la rencontre. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont poussé, ont créé et ont montré de la volonté. Je pense que la défaite est pour moi. On n’était pas assez bien aujourd’hui. C’est normal qu’on prenne des buts car notre façon de jouer implique qu’on concède des occasions. Mais pour moi, je ne crois pas qu'on ait concédé d'occasions assez pour prendre trois buts."



"Je pense aussi qu’en phase offensive, on s’est créé beaucoup plus d’occasions pour ne finir qu’à un seul but marqué, a ajouté le Croate. Mais c’est comme ça. Nice a gagné à Lens et aujourd’hui et traverse un bon moment. Maintenant, il nous faut oublier cette défaite et penser au prochain match. Il faut tourner la page parce qu’on ne peut gagner tous les matchs, sinon on aurait 120 points."

L’entraîneur avait un peu innové dimanche en titularisant Dimitri Payet et en lançant sa nouvelle recrue Vitinha en pointe. "On joue beaucoup de matchs, donc je pense que c'était normal que Vitinha débute, a-t-il justifié à l’issue du match. Sanchez ne peut pas tout jouer, surtout avec trois matches en une semaine. Il lui faudra un peu de temps pour s'adapter mais il a fait une bonne frappe, deux ou trois bons mouvements. Il va progresser."

L’OM est toujours deuxième de Ligue 1 avec un meilleur goal average que Lens (+23 contre +18) et deux points d’avance sur Monaco, 4e. Les Marseillais ont désormais rendez-vous mercredi sur le terrain du PSG en 8e de finale de la Coupe de France (21h10).