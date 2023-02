OM-PSG: retour de Neymar, Sanchez en pointe... les compos du choc

Marseille accueille son éternel rival parisien ce mercredi (21h10) au Vélodrome pour le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France. Les compositions sont tombées.

C’est évidemment le choc de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Dans un Vélodrome une nouvelle fois à guichets fermés cette saison, l’OM accueille le PSG ce mercredi (21h10) pour une place en quarts. Une affiche pour le moins alléchante entre les deux premiers du championnat. Avec d’un côté des Parisiens qui enchaînent les prestations moyennes depuis la reprise post-Mondial. Et de l’autre des Marseillais qui étaient en grande confiance avant de chuter contre Nice (3-1) dimanche en Ligue 1.

Le Marseillais Vitinha sur le banc

"Ils ont un peu moins gagné que d’habitude ces derniers temps mais la motivation sera forte. Ils jouent à Marseille et c'est un match à élimination directe. Ils feront plus que ce qu’ils ont fait ces derniers temps", a prévenu Igor Tudor, qui s’attend à affronter une formation parisienne archi-motivée. "C'est un mois très excitant. J'ai connu dans des clubs des périodes avec des matchs très importants, mais le calendrier se présente comme ça. C'est un mois avec beaucoup d'enjeux, d'attente", a reconnu pour sa part Christophe Galtier, qui doit aussi avoir en tête la réception à venir du Bayern Munich en Ligue des champions (14 février, sur RMC Sport).

Au Vélodrome, Paris sera privé de ses supporters, interdits de déplacement, et de Kylian Mbappé, victime d’une lésion à une cuisse. Nordi Mukiele, Renato Sanches et Presnel Kimpembe manquent aussi à l’appel. Marco Verratti, de retour de suspension et de blessure, réintègre le onze de départ. En face, Eric Bailly et Leonardo Balerdi sont suspendus, alors que Nuno Tavares et Amine Harit pointent à l’infirmerie. Résultat, Jonathan Clauss va dépanner à un poste inhabituel pour lui de piston gauche. Cengiz Ünder occupera le couloir droit. Pas de Vitinha en attaque mais Alexis Sanchez épaulé par Ruslan Malinovskyi et Mattéo Guendouzi.

Le onze de l’OM : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Ünder, Rongier, Veretout, Clauss – Guendouzi, Malinovski – Sanchez

Le onze du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes – Danilo, Verratti, Ruiz – Vitinha – Messi, Neymar