OM: "Je vous paye une Rolex", l’échange très drôle de Tudor avec un journaliste

Igor Tudor a provoqué les sourires des journalistes présents ce mardi pour sa conférence de presse à la veille du huitième de finale de Coupe de France contre le PSG. L’entraîneur de l’OM a nié avoir assumé la responsabilité de la défaite contre Nice et se dit prêt à un joli cadeau si on lui prouve le contraire.

Invaincu en 2023, l’Olympique de Marseille s’est fait surprendre par Nice (1-3) lors de la 22e journée de Ligue 1 et a perdu de précieux points dans la course au podium. Battu au Vélodrome, le club phocéen a une belle opportunité de rebondir avec la réception du PSG ce mercredi en Coupe de France. A la veille de la rencontre face aux Parisiens, Igor Tudor en a profité pour rectifier une erreur de traduction faite par certains médias dont RMC Sport après la défaite face aux Aiglons.

Interrogé sur le fait d’endosser la responsabilité de ce revers, le technicien a paru surpris: "Je ne comprends pas la question. Vous dites que j'ai assumé la responsabilité de la défaite. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Je ne lis pas les journaux et je ne me rappelle pas avoir dit que c'était ma responsabilité ou de ma faute."

Tudor parie une Rolex (ou un café) avec un journaliste

Quand le journaliste a relancé l’entraîneur croate sur ses éventuels propos, Igor Tudor s’est montré plus clair. Au point de parier avec le journaliste qu’il n’avait rien dit de tel.

"Si vous avez les images et les preuves que j'ai dit cela, je vous paye une Rolex. Et sinon, vous me payez un café (rires). Impossible que j'ai dit cela, a encore lancé avec le Croate dans un large sourire. Je pense que vous allez me payer un café. Je ne lis pas les journaux donc je ne sais pas ce qui est dit mais honnêtement cela me surprend vraiment car je n'ai pas dit ces mots."