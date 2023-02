OM: le Niçois Dante convaincu que Vitinha va réussir en Ligue 1

Le défenseur de Nice Dante a jugé les débuts de la recrue de l'OM Vitinha après l'avoir affronté en Ligue 1. Invité de l'émission Génération After ce mardi sur RMC, le central brésilien s'est montré très optimiste pour la suite de la carrière marseillaise de l'attaquant portugais.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha n'a pas encore eu l'occasion de justifier les 32 millions d'euros misés par Pablo Longoria pour le recruter pendant le mercato hivernal. Titulaire d'entrée contre Nice dimanche soir, le Portugais ne s'est pas mis en évidence et a quitté le terrain dès la mi-temps lors de la défaite face aux Aiglons (1-3). Dans le camp d'en face, Dante s'est montré assez élogieux envers le buteur de 22 ans malgré sa première difficile devant le public du stade Vélodrome.

"Non, ce n’est pas un cadeau du tout (d'avoir joué contre lui pour ses débuts). Pas du tout. Attention, Vitinha c’est un très très bon joueur, a analysé le défenseur de l'OGC Nice lors de son passage sur RMC ce mardi. Après ce n’est pas évident, il est encore jeune, il arrive dans une telle ambiance au stade dans un derby, contre une équipe qui travaille très bien dernièrement et défensivement aussi. Donc non ce n’était pas un cadeau."

"Il va réussir dans le championnat français"

Surpris par le gros début de match des Niçois, les Marseillais se sont finalement fait piéger en contre après la pause. Depuis le banc de touche, Vitinha a donc connu sa première défaite sous le maillot de l'OM. Mais cela ne devrait pas l'empêcher de briller dans les mois ou saisons à venir si l'on se fie au jugement de l'expérimenté Dante.

"C’est clair qu’il n’a pas peut-être pas réussi ses premières 45 minutes, mais je pense qu’il va réussir dans le championnat français, a encore estimé le Brésilien du Gym dans l'émission Génération After. Il va aussi réussir à marquer beaucoup de buts."

Auteur de 13 réalisations et 5 passes décisives en 27 rencontres avec Braga en 2022-2023, Vitinha va peut-être simplement avoir besoin d'un temps d'adaptation à Marseille et en Ligue 1.