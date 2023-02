OM: Tudor confie l'état d'esprit de ses joueurs après la défaite contre le PSG

Trois jours après l’énorme désillusion dans le Classique contre le PSG (0-3), l’OM repart au combat ce mercredi en quart de finale de Coupe de France contre Annecy (21h). Avec un état d’esprit toujours conquérant, a assuré Igor Tudor ce mardi en conférence de presse.

Pas le temps de tergiverser. Mercredi soir, trois jours après la claque reçue à domicile dans le Classique contre le PSG en Ligue 1 (0-3), l’Olympique de Marseille renoue avec la compétition. Opposés à Annecy (Ligue 2) en quart de finale de Coupe de France, les Olympiens ont l’opportunité de se rapprocher un peu plus d’un trophée cette saison.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi à la veille de ce match couperet, Igor Tudor a tenu à rassurer sur l’état d’esprit de ses troupes. "Les joueurs sont toujours motivés, je n'ai jamais vu l'équipe hors du coup, a confié le technicien croate. C'est une grande motivation de pouvoir accéder à la demi-finale. C'est motivant de jouer pour un trophée."

"Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG"

Face à Annecy, promu en Ligue 2 cette saison et actuel 10e du championnat, les Marseillais seront bien évidemment les immenses favoris. "Il y a toujours un risque dans le football, a tout de même prévenu Tudor. Je crois en l'expérience de mes joueurs. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG."

Invité à s’exprimer devant les journalistes après Tudor, Chancel Mbemba a tenu un discours similaire. Pour lui, pas question de croire que l’OM a déjà match gagné. "On n'est pas favoris nous ! Il n'y a pas de petite équipe. Le foot, ça part vite. On est concentrés. On reste à la maison et on est déjà qualifiés alors ? C'est un match capital", a clamé le défenseur congolais. Le message est passé.