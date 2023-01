PSG: Galtier espère que Messi sera célébré par les supporters au Parc des Princes

Christophe Galtier a botté en touche sur l’organisation par le PSG d’une célébration en l’honneur de Lionel Messi au Parc des Princes pour fêter son titre de champion du monde. Mais il espère au moins que les supporters lui rendront hommage.

Lionel Messi a fait son grand retour à Paris en champion du monde, mercredi. Pour l’occasion, la star argentine a reçu un accueil triomphal avec une haie d’honneur de ses coéquipiers et de tous les salariés du club et la remise d’un trophée au centre d’entraînement. Un minimum selon Christophe Galtier, entraîneur du PSG.

Une cérémonie au Parc? "Il n'y a pas la demande et le besoin de Léo d'être célébré"

"C'était important qu'il soit célébré chez nous par tous les acteurs qui travaillent au centre d'entraînement, a déclaré le technicien en conférence de presse ce jeudi. Il était heureux et même un peu ému d'avoir cette célébration. Pour nous tous, elle était importante, entre nous. Il était content de retrouver ses partenaires, les gens avec qui il travaille tous les jours. Ça s’est ressenti. Ses partenaires, le staff, moi... tout le monde était content de le voir. Sans avoir d’obligation, c’était la moindre des choses de le célébrer."

Galtier s’est montré plus réservé en revanche sur l’organisation par le club d’une cérémonie au Parc des Princes à la gloire du septuple Ballon d’or lors du prochain match à domicile face à Angers mercredi prochain (21h, 18e journée de Ligue 1).

"Est-ce qu’il y aura une célébration lors de son prochain match au Parc? Moi, je suis focus sur le match de vendredi (en Coupe de France à Châteauroux, ndlr), a-t-il indiqué. On verra quand ce sera son prochain match au Parc, mais il n'y a pas la demande et le besoin de Léo d'être célébré. Il a fait une Coupe du monde extraordinaire, il est champion du monde, c’est un joueur hors norme. J’espère qu’il sera fêté par nos supporters, c’est Leo Messi, un joueur du PSG qui est champion du monde. On a beaucoup de chance d’avoir chez nous un joueur comme Leo Messi. J'ose espérer qu'il sera célébré par nos supporters au Parc des Princes. Et n'y a pas de raisons que ce ne soit pas le cas."

Un sujet sensible

La question est sensible alors que l'Argentine a été sacrée au détriment de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde (3-3, 4 tab 2). Le mutisme de Messi face aux célébrations grossières du gardien Emiliano Martinez contre Kylian Mbappé, son partenaire à Paris et superstar du projet parisien, a aussi été critiqué et pourrait laisser craindre un accueil mitigé du public parisien. La question reviendra vite puisque Galtier compte sur un retour de Messi à la compétition dès la semaine prochaine.

"Leo s'est entraîné hier (mercredi) et aujourd'hui (ce jeudi), a-t-il rappelé. Il a eu un peu plus de douze jours de récupération avec les obligations de rentrer au pays, les célébrations. On a souhaité qu’il récupère aussi chez lui en famille. Evidemment, il ne jouera pas demain (vendredi). Ayant discuté avec lui, on fait en sorte qu'il soit prêt pour le match suivant (contre Angers), on fera le point. Il a joué une Coupe du monde extraordinaire avec beaucoup d’efforts physiques, de chocs. On attend de voir comment il se sent et dans quel état il est au fur et à mesure des séances. Je serai très à l'écoute de ce qu'il va me dire, mais on souhaite qu'il soit disponible sur le match d'après."