PSG: "Ibrahimovic n’est pas loin", rappelle Mbappé après son triplé à Vannes

Kylian Mbappé a démarré l’année en signant un triplé lors de la victoire du PSG à Vannes (N2), lundi, en 16es de finale de la Coupe de France (0-4). L’attaquant de 23 ans est désormais tout proche de Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs parisiens. Et il en a bien conscience.

La trêve hivernale n’a en rien entamé sa motivation. Kylian Mbappé a entamé l’année 2022 comme il l’avait terminé la précédente: en boulet de canon. L’attaquant du PSG a profité du déplacement à Vannes pour s’offrir un triplé, lundi, en 16es de finale de la Coupe de France (0-4). Après une première période un peu frustrante, le champion du monde 2018 a passé la vitesse supérieure pour claquer trois buts en 18 minutes, sur des services de Presnel Kimpembe, Xavi Simons et Eric-Junior Dina-Ebimbe. De quoi porter son total à 18 réalisations cette saison, dont 5 en Coupe de France.

A tout juste 23 ans, Mbappé affiche désormais 201 buts chez les professionnels. Il en a inscrit 150 sous le maillot du PSG. De quoi conforter son statut de troisième meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, derrière Edinson Cavani (200) et Zlatan Ibrahimovic (156). Et à ce rythme-là, il pourrait dépasser le géant suédois d’ici peu. "Ces 150 buts, c’est une fierté. Marquer autant dans un aussi grand club, ça fait toujours plaisir, savoure le surdoué de Bondy sur PSGTV. On est que trois (avec Cavani et Zlatan, ndlr), l’écart se réduit de plus en plus. J’ai la chance d’être à côté de deux grands joueurs. Je sais qu’Ibrahimovic n’est pas loin."

"Sa situation contractuelle ne va pas affecter son rendement"

Après ce nouveau festival dans le Morbihan, l’international français (53 sélections, 24 buts), qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, a reçu les félicitations de Mauricio Pochettino. "Les 150 buts de Kylian? Oui, c’est incroyable. Je suis heureux pour lui et pour l’équipe parce que ça nous a aidé à réaliser ce que nous voulions, salue le coach argentin. Sa situation n’est pas un problème, ça ne va pas affecter son rendement. Son rendement dépend d’autres choses et pas de sa situation contractuelle. Je suis content parce que c’est le joueur que l’on connait. On sait tous qui est Kylian, c’est un joueur du top mondial".