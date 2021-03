PSG-Lille: pourquoi Mbappé a joué avec le 17 à la place de son numéro habituel

Habituellement vêtu du 7, Kylian Mbappé a disputé ce mercredi le huitième de finale de Coupe de France PSG-Lille avec le 17 dans le dos. Tout simplement parce qu'il était remplaçant au coup d'envoi.

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour d'autres, ça compte (beaucoup). Alors que le PSG affrontait ce mercredi Lille en huitième de finale de la Coupe de France, de nombreux téléspectateurs - qui ont peut-être pris le match en route - se sont étonnés sur les réseaux sociaux de voir Kylian Mbappé porter le numéro 17, au lieu de son habituel numéro 7.

De quoi contraindre les supporters ayant acheté son maillot à repasser à la boutique du club? Eh bien non.

Mbappé © Capture d'écran/Twitter

Un règlement précis

En fait, l'attaquant français était tout simplement remplaçant au coup d'envoi, avant de suppléer Mauro Icardi à la 39e. Or, en Coupe de France, les numéros 1 à 11 sont réservés aux titulaires.

"Les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11 et les remplaçants de 12 à 16 jusqu’au huitième tour inclus, et de 12 à 18 à compter des 32es de finale", indique noir sur blanc le règlement de la compétition. Mauricio Pochettino ayant décidé de le faire souffler un peu, Mbappé a donc dû faire une croix sur son numéro traditionnel - en choisissant tout de même celui s'en rapprochant le plus.

Pour être tout à fait exact, le règlement précise que la commission fédérale de la Coupe de France (CFCF) "se réserve le droit d’autoriser une numérotation différente". Une dérogation notamment accordée lors de la finale, où les joueurs récupèrent habituellement leurs "vrais" numéros.