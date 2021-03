PSG-Lille: le message de soutien des Ultras à Rico, Marquinhos et Di Maria

Avant la rencontre PSG-Lille, ce mercredi en Coupe de France, le Collectif Ultras Paris a déployé au Parc des Princes des messages de soutien à Sergio Rico, Marquinhos et Angel Di Maria. Le premier a perdu son père, les deux autres ont été victimes d'un home-jacking.

Voilà qui a dû réchauffer un peu le coeur de certains joueurs du PSG ce mercredi, lorsqu'ils ont foulé la pelouse du Parc des Princes pour s'échauffer avant le match de Coupe de France contre le LOSC.

Alors que le gardien Sergio Rico a récemment perdu son père, et que Marquinhos et Angel Di Maria - ou plutôt leurs familles - ont été victimes dimanche d'un home-jacking, le Collectif Ultras Paris a tenu à afficher en tribune quelques sympathiques messages de soutien.

Union sacrée

"Sergio, que ton père repose en paix", indique la première banderole, à destination du portier espagnol. "Marqui, Angel, tout le virage avec vous", peut-on lire sur la seconde, installée pour le défenseur brésilien et l'ailier argentin.

L'union sacrée est visiblement le thème de la journée au PSG, puisqu'à l'extérieur du Parc, 300 à 400 supporters parisiens ont accueilli les joueurs à leur arrivée. Le car du club de la capitale a vu sa progression vers l'enceinte être accompagnée par des chants et des fumigènes. Le timing n'est pas innocent, puisqu'après ce match de Coupe contre Lille, Paris affrontera l'OL en Ligue 1, puis encore le LOSC après la trêve internationale.

Tandis que l'enquête sur les cambriolages suit son cours, Mauricio Pochettino avait tenu mardi à rassurer sur l'état d'esprit des troupes. "Aujourd'hui, ça va mieux, a confié le technicien en conférence de presse. Après le match (de dimanche contre Nantes, ndlr) et hier (lundi), il y avait de la préoccupation, des soucis, mais aujourd'hui, c'est mieux. (...) Nous sommes une équipe unie, et l'impact que cela a pu avoir sur Angel Di Maria et Marquinhos a également touché tout le monde. C'est ainsi que nous avons vécu les choses: en tant qu'équipe."