PSG-Monaco: Macron a parlé Euro et futsal avec Mbappé et Ben Yedder

Emmanuel Macron s’est livré à la traditionnelle présentation des joueurs avant la finale de la Coupe de France, mercredi avant PSG-Monaco. L'occasion pour le chef de l'État d'échanger avec Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder.

Emmanuel Macron semble avoir apprécié de fouler la pelouse du Stade de France, mercredi avant la finale de la Coupe de France entre le PSG et Monaco (2-0). Le président de la République s’est éternisé de longues minutes au moment de la traditionnelle présentation des joueurs par les capitaines et entraîneurs de chaque équipe. Avec pour chacun des questions immuables: "Comment ça va? Tout va bien?".

Il s’est même un peu plus attardé auprès de ceux qu’il avait déjà croisés, comme les champions du monde français 2018, Djibril Sidibé et bien sûr Kylian Mbappé. Macron a d’ailleurs débuté sa revue d’effectif par la star parisienne, en rebondissant sur l’actualité toute chaude: sa présence dans la liste des 26 joueurs retenus avec l’équipe de France pour disputer l’Euro.

Mbappé tempère l’emballement de Macron sur l’Euro

"Félicitations pour votre sélection", lui a lancé le chef d’Etat. Fidèle à son ambition dévorante, Mbappé a gentiment rappelé le contexte du jour à son interlocuteur. "Il y a un match aujourd’hui, on verra la sélection après", lui a rétorqué l’attaquant parisien, laissant le Président un peu sans réaction.

"On a déjà réservé la date du 8 juin avec le président Le Graët (date du dernier match amical face à la Bulgarie au Stade de France, ndlr), lui a finalement lancé Macron. Il ne faut plus rien lâcher après, avec l’équipe de France." "On ne se déconcentre pas avant la finale, a-t-il ajouté avant de se diriger vers le joueur suivant, Mauro Icardi. Merci bon courage."

Macron: "On va mettre la pression à Didier (Deschamps)!"

Quelques instants plus tard, il a aussi félicité Wissam Ben Yedder pour se présence à l’Euro en discutant "ballons piqué" et futsal, discipline où s’est révélé l'attaquant de Monaco. "On m’a briefé sur ça (les piqués) et je me demandais comment on fait ces trucs-là, s’est-il amusé. C’est donc en futsal qu’on perfectionne ça? Bon match ce soir mais surtout pour la suite. On va mettre la pression à Didier (Deschamps)!"

Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder © ICON Sport

Mbappé, lui, s’est montré aussi concentré avant que pendant la rencontre en étant le grand artisan de la victoire parisienne face à Monaco (2-0), avec une passe décisive et un but. Un ballon piqué justement.