PSG: Bodmer demande à Pochettino d'utiliser davantage les jeunes, et "pas pour leur faire plaisir"

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, mardi, Mathieu Bodmer a exhorté Mauricio Pochettino à donner plus de temps de jeu à Xavi Simons et Édouard Michut, convaincants lors du nul 1-1 du PSG à Lyon.

Après les entrées intéressantes de Xavi Simons et Édouard Michut (auteur d'une passe décisive) lors du nul 1-1 du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais, Mauricio Pochettino doit-il donner plus de temps de jeu aux jeunes? Mathieu Bodmer en est convaincu. "Ils sont bons", juge le consultant RMC Sport, qui s'est exprimé cemardi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Les jeunes doivent avoir du temps de jeu, parce qu'ils sont performants. Ce n'est pas pour leur faire plaisir. Ils t'apportent quelque chose", insiste Mathieu Bodmer, qui considère que la plus-value sportive apportée par Xavi Simons et Édouard Michut, tous deux âgés de 18 ans, est supérieure à celles d'autres joueurs du vestiaire.

"Pochettino, il sait que son aventure va se terminer au PSG. Autant mourir avec ses convictions. Que peut-il lui arriver? Il a avoué qu'il s'était trompé en première période [contre l'OL] avec les joueurs alignés. Verratti, Herrera, Paredes et même Wijnaldum... Aucun ne va dans la surface adverse. (...) Michut, sur ses ballons, quand il donne ses ballons sur le un, il va en profondeur sur le deux. Simons se projette dans la surface et peut jouer à plusieurs postes. N'est-ce pas mieux aujourd'hui de mettre Simons à droite, plutôt que Wijnaldum? C'est quelqu'un capable de déborder, de terminer les actions, de frapper, et de défendre. Parce que les petits aujourd'hui défendent aussi", développe Bodmer.

Envoyer un signal positif aux générations suivantes

Faire jouer les meilleurs jeunes doit aussi s'inscrire dans une politique sportive à long-terme, selon Mathieu Bodmer. Il craint qu'un manque de temps de jeu pour Xavi Simons et Édouard Michut ne se transforme en message catastrophique pour les futurs candidats à l'équipe première: "Ceux qui doivent signer dans les prochains mois comme stagiaire ou professionnel partiront en Allemagne, comme c'est le cas depuis quelques années".

"La formation doit être un projet du club. Il y a quelques semaines, Simons a peut-être réclamé un départ et il est en fin de contrat dans pas longtemps. Le projet est un peu flou pour lui. Est-ce que le club va le perdre, à l'instar de Nkunku, Diaby ou Coman?" Car s'il n'y a que le dernier cité qui est parti en fin de contrat, tous cartonnent aujourd'hui de l'autre côté du Rhin.