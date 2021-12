Rennes: Genesio critique le protocole Covid, qui n'oblige pas les clubs à faire des tests

En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a fait le point sur le groupe du Stade Rennais avant le déplacement de dimanche à Nancy, en Coupe de France. L'occasion pour lui de rappeler qu'aucun protocole Covid ne contraint les clubs à tester ces joueurs.

"On n’a aucune communication ni de la Fédération, ni de la Ligue." En conférence de presse ce vendredi, avant le match de Coupe de France entre le Stade Rennais et l'AS Nancy dimanche (16h), Bruno Genesio s'est agacé du peu de règles sanitaires mises en place par la Ligue ou la FFF.

Alors que plusieurs joueurs rennais ont été testés positifs jeudi lors de la reprise de l'entraînement, Bruno Genesio ne comprend pas l'actuel protocole Covid, qu'il estime pas assez strict, ni suffisamment lisible: "On n’a aucune nouvelle de nos instances, on ne sait pas ce qu’on doit faire, ne pas faire. Nous on a testé nos joueurs par précaution, responsabilité et professionnalisme. Maintenant je ne sais pas si Nancy l’a fait, si d’autres clubs le font, est-ce que tous les clubs l’ont fait? Je n’en sais rien du tout, parce qu’aujourd’hui nous n’avons aucune obligation à le faire."

Puis il ajoute: "Et on n’a aucune communication ni de la Fédé ni de la Ligue pour savoir quelles sont les obligations, donc on attend. Mais nous on l’a fait par professionnalisme et par précautions pour l’entourage des joueurs, pour le club. Je ne suis pas sûr que tous les clubs l’aient fait." Interrogé pour savoir si le groupe sera testé à nouveau d’ici dimanche, l'entraîneur répond: "A priori non."

"Quelques cas" de Covid au sein de l'effectif

L'entraîneur du Stade Rennais avait confirmé juste avant "quelques cas" de Covid au sein de l'effectif, dont le second gardien Romain Salin: "Ceux qui ont été testés positifs ont été placés en isolement. Demain on communiquera un groupe, forcément vous en déduirez le nombre de cas." Le club breton ne compte qu'un seul blessé pour sa rencontre de Coupe de France: Birger Meling, qui récupère de sa blessure aux adducteurs. Jeremy Doku est lui de retour aussi.

Bruno Genesio a également réagi à la décision du comité exécutif de la FFF de changer les règles de la Coupe de France afin que les clubs puissent faire appel à leurs équipes réserves en cas de surcontamination au Covid. "Sinon ils auraient du mal à avoir des équipes sur le terrain dimanche, lundi et mardi" a-t-il répondu avec un léger sourire.