Allemagne: Rudi Voller appelle les joueurs de la Mannschaft à ne plus porter le brassard arc-en-ciel

Tout juste nommé directeur sportif de la sélection allemande après la Coupe du monde 2022, Rudi Voller a détonné en exprimant sa défiance vis-à-vis du brassard one love porté par les joueurs allemands pour lutter contre les discriminations.

Eliminée dès le premier tour à la Coupe du monde 2022, quatre ans après un premier fiasco au Mondial 2018, l’Allemagne veut se reconstruire. Si Hans-Dieter Flick a conservé son poste de sélectionneur, Rudi Voller est arrivé en tant que directeur sportif de l’équipe nationale. Tout juste nommé au sein de la Mannschaft début 2023 après la démission d'Oliver Bierhoff, l’ancien attaquant a marqué les esprits par une position à contre-courant de celles des joueurs ces derniers mois.

Soucieux de partager les valeurs inclusives du football, les partenaires de Manuel Neuer avaient affiché leur soutien aux minorités pendant le tournoi disputé au Qatar, notamment avec le port du brassard 'One love' par le capitaine allemand. Selon les infos parues outre-Rhin, Rudi Voller ne veut plus du brassard arc-en-ciel et souhaite le remplacer par un autre tricolore noir-rouge-or.

L’extrême-droite veut instrumentaliser Voller, la Fédé réplique

La proposition formulée par le champion du monde 1990 a donné lieu à de multiples réactions en Allemagne. Mais pas seulement puisque le principal parti d’extrême-droite, AfD, s’est lui aussi emparé de la question cette semaine.

"Fini le bandage One Love, place au noir-rouge-or: merci, Rudi, s’est ainsi fendu le parti conservateur dans un message partagé sur les réseaux sociaux. Enfin! La légende du football Rudi Voller, nouveau directeur sportif de la DFB, pense qu'il est approprié que la Mannschaft porte à nouveau un brassard de capitaine noir, rouge et or à l'avenir."

Cette récupération politique n’a pas du tout plu à la Fédération allemande de football. Poursuivant sa volonté de défendre les minorités et de lutter contre les discriminations, la DFB a ouvertement taclé le parti nationaliste ce mercredi en lui répondant sur les réseaux sociaux.

"En aucun cas nous ne laisserons l’AfD nous récupérer ou se rapprocher de nous, a lâché l’instance du football allemand. Quelle que soit la conception du brassard de capitaine, le noir, le rouge et l’or représentent les valeurs démocratiques, la diversité, le respect et la communauté. Et non l’exclusion et l’intolérance.

L'Allemagne organisera l'Euro à domicile dans un peu plus d’un an du 14 juin au 14 juillet 2024, une belle opportunité pour retrouver les sommets du football continental. Et peu importe la couleur du brassard que portera le capitaine de la sélection nationale.