Coupe du monde 2022: Bierhoff annonce son départ après le fiasco de l'Allemagne

Oliver Bierhoff et la Fédération allemande de football sont parvenus à un accord pour mettre fin à ses fonctions de directeur général ce lundi. Une décision qui fait suite à l'élimination de la sélection dirigée par Hans-Dieter Flick dès le premier tour de la Coupe du monde disputée au Qatar.

Il en fallait bien un pour payer l'addition après la déroute du Mondial. Oliver Bierhoff et la Fédération allemande de football ont acté ce lundi la fin de leur collaboration. Piteusement éliminée du tournoi disputé au Qatar dès la phase des groupes, l'Allemagne va donc changer de manager. Si Hansi Flick garde, au moins pour le moment, son poste de sélectionneur de l'équipe nationale, un historique s'en va. Arrivé au sein de la DFB en 2004, Oliver Bierhoff y a tout connu du sacre mondial en 2014 aux déoutes de 2018 et 2022.

"J'ai informé ce lundi le président de la Fédération, Bernd Neuendorf, de ma décision, a écrit le joueur de 54 ans dans un communiqué cité notamment par The Athletic. Je libère la place pour définir un nouveau cap."

"La conviction de faire de mon mieux"

Arrivé au sein de l'instance lorsque Jürgen Klinsmann est devenu le sélectionneur de l'équipe nationale, Oliver Bierhoff a fait équipe avec son ancien coéquipier pendant deux ans avant de rester en place pour épauler Joachim Low pendant près de 15 ans (2006-2021). Après 18 ans en tant que manager des équipes nationales et du centre national (l'équivalent de Clairefontaine), le temps est donc venu de passer à autre chose pour l'ancien attaquant.

"Mon travail a été fondé sur la conviction de faire de mon mieux pour la Fédération allemande et les équipes nationales, a encore estimé l'ancien international aux 37 buts en 70 capes. Mais cela ne fait que rendre plus douloureux les résultats de l'équipe nationale masculine lors des Coupes du monde en Russie et au Qatar. C'est pourquoi je ne pars pas sans l'autocritique nécessaire."

La DFB remercie Bierhoff pour son travail pendant 18 ans

Dans un communiqué publié pour officialiser le départ de son dirigeant, la DFB a confirmé l'existence d'un accord à l'amiable pour rompre prématurément le contrat d'Olivier Bierhoff avant 2024. Bernd Neuendorf, président de l'instance nationale, a également tenu à lui adresser de beaux remerciements pour ses 18 ans au service de la fédération.

"Oliver Bierhoff a rendu de grands services à la DFB. Même si les derniers tournois n'ont pas atteint les objectifs sportifs, a indiqué le patron du football allemand. Son travail sera toujours lié au succès de la Coupe du monde au Brésil. Même en période de turbulences, il a toujours poursuivi ses objectifs et ses visions et a laissé une marque durable sur la DFB. Au nom des employés de la DFB, je tiens à remercier Oliver Bierhoff pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour le football en Allemagne."