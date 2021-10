Angleterre: des forfaits, des retours... ça bouge au sein de la sélection

Après les forfaits de Reece James et Kalvin Philips, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a appelé le milieu James Ward-Prowse, le latéral gauche Ben Chilwell et l’attaquant Tammy Abraham pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 contre Andorre et la Hongrie.

Les Anglais ne sont pas épargnés par les blessures cette saison. Pour preuve, Reece James (21 ans) et Kalvin Phillips (25 ans) ont dû déclarer forfait pour le rassemblement de la sélection anglaise. Deux coups durs pour Gareth Southgate qui pour les remplacer a fait appel à Ben Chilwell (24 ans) et James Ward-Prowse (26 ans).

Peu titulaire avec Chelsea, le latéral gauche pourra peut-être engranger du temps de jeu en sélection, tandis que le milieu anglais de Southampton peut confirmer ses bonnes performances en championnat (2 buts).

Tammy Abraham également appelé en renfort

Etincelant avec l’AS Rome avec 4 buts et 3 passes décisives, Tammy Abraham (24 ans) s’est également vu rappelé par le sélectionneur anglais. Une manière pour Gareth Southgate de récompenser les efforts du buteur anglais, après une dernière saison compliquée dans son club formateur Chelsea (6 buts en 22 matchs de championnat).