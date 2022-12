Angleterre: deux personnes arrêtées après le cambriolage au domicile de Sterling

En plein Mondial avec l'Angleterre, juste avant la qualification contre le Sénégal, Raheem Sterling, l'ailier gauche de Chelsea, a dû précipitamment quitter le groupe pour se rendre dans sa propriété du sud de Londres, cambriolée. Deux personnes soupçonnés d'être en lien avec cette affaire ont été arrêtées, d'après Sky News.

L'enquête avance dans l'affaire du cambriolage au domicile de Raheem Sterling. Le joueur a décidé de rentrer en Angleterre en raison d’un cambriolage survenu à son domicile situé dans le Surrey, au sud de Londres, et qui a beaucoup choqué ses enfants. L’ailier de Chelsea, auteur de six buts en 26 matchs cette saison (toutes compétitions confondues), a choisi de quitter le Qatar pour se rendre auprès de ses proches afin de s’assurer de leur apporter son soutien après l’incident. Il avait été annoncé forfait à la dernière minute, juste avant le huitième de finale contre le Sénégal.

Sky News rapporte ce mercredi que la police du Surrey a arrêté deux personnes dans le cadre d'un autre cambriolage survenu dans la même région. Elles sont soupçonnées d'être en lien avec le cambriolage dont a été victime la famille de Sterling.

"Deux hommes ont été arrêtés, soupçonnés de tentative de cambriolage la nuit dernière (6 décembre) dans la région d'Oxshott. Ils sont actuellement en détention, ont détaillé les autorités dans un communiqué. A la suite de signalements d'activités suspectes vers 18h40, un certain nombre de moyens ont été déployés, dont l'unité canine et l'hélicoptère de la police. Nos collègues de la police britannique des transports ont également fourni une assistance. Les enquêtes se poursuivent pour établir s'il existe des liens entre ces arrestations et le cambriolage qui nous a été signalé ce week-end."

Sa présence contre l'équipe de France demeure incertaine

En attendant, le joueur est toujours en Angleterre et ne souhaite pas retrouver le groupe britannique tant qu'il n'aura pas l'assurance que sa famille est en sécurité. "Il n'y a aucun moyen que j'aille quelque part à moins d'être sûr à 100% que ma famille peut être en sécurité", aurait déclaré une source proche de Sterling au Sun.

À trois jours du coup d’envoi du choc contre les Bleus, aucune date de retour n'a été planifiée. Même s'il venait à regagner la capitale qatarie, sa présence dans le onze face aux Bleus paraît désormais improbable.