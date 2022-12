France-Angleterre: gros doute sur la participation de Sterling, rentré à Londres après un cambriolage

Raheem Sterling, qui a manqué le huitième de finale de Coupe du monde contre le Sénégal après avoir été cambriolé, est toujours en Angleterre, à quatre jours du quart de finale contre l’équipe de France. Il ne veut pas retourner au Qatar tant que "(s)a famille ne sera pas en sécurité".

Raheem Sterling a d’autres priorités que le quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la France, prévu ce samedi à Al Khor (20h). Cambriolé avant le 8e de finale contre le Sénégal (3-0), le joueur a appris la nouvelle samedi soir, à la veille du match. Il est retourné dans son domicile d’Oxshott, situé dans le Surrey à une trentaine de kilomètres au sud de Londres, avec sa compagne Paige et ses trois enfants, manquant ainsi la qualification des Three Lions.

Selon la déclaration d’une source au Sun, l’attaquant anglais ne sait pas encore quand il pourra retourner au Qatar pour rejoindre ses coéquipiers. "Raheem a dit à tout le monde: 'Il n'y a aucun moyen que j'aille quelque part à moins d'être sûr à 100% que ma famille peut être en sécurité’. Il est soucieux de la sécurité. Une des raisons pour laquelle ils ont emménagé dans cette propriété est qu’elle se trouve dans un domaine exclusif, avec une patrouille de sécurité régulière, apprend la source. Malgré cela, il a quand même réussi à être pris pour cible, ce qui est très bouleversant pour Raheem et Paige. Ils viennent de rentrer à Londres et veulent se sentir en sécurité".

Un butin autour de 350.000 euros, pas d'arrestation pour le moment

Le média ajoute que les détectives enquêtent actuellement sur ce cambriolage effectué par un gang et à main armé. Aucun suspect n’a pour le moment été arrêté, alors que le préjudice est estimé à environ 350.000 d'euros de montres et de bijoux. L’ailier de Manchester City a d’ores et déjà prévu de se faire installer des dizaines de caméras, pour être en sécurité en continu. À quatre jours du coup d’envoi du choc contre les Bleus, Sterling se trouve toujours en Angleterre. Le compte à rebours avant le quart de finale est lancé.