Angleterre-France: le coup tactique que tenterait Courbis pour surprendre les Three Lions

Ce samedi (20h), l'équipe de France affronte celle d'Angleterre avec à la clé une place en demi-finale de Coupe du monde. Tant attendu, le duel Mbappé-Walker devrait être évité selon Rolland Courbis, qui repositionnerait l'attaquant français.

Et si l'on faisait tout pour que le plan de l'Angleterre tombe à l'eau? D'après notre consultant Rolland Courbis, ce serait faire un énorme cadeau à l'Angleterre que d'aligner Kylian Mbappé du côté de Kyle Walker, considéré outre Manche comme l'arme numéro 1 pour stopper l'attaquant français.

"Il faut se pencher sur l'utilisation de Mbappé (...) les Anglais pensent qu'on est suffisamment stupides pour mettre Mbappé dans la zone de Walker? En 2018, Mbappé a joué la Coupe du monde à droite. Il faut mettre Dembélé - qui est aussi à l'aise à droite qu'à gauche - du côté de Walker et Mbappé derrière Giroud dans un rôle de neuf et demi", suggère coach Courbis.

Cette position permettrait non seulement à Mbappé de se défaire des griffes de Walker, jugé comme le plus à même de le bloquer, et aussi de se retrouver dans la zone d'Harry Maguire, en grande dificultés ces derniers mois et qui n'est pas le plus rapide des Anglais. "Ce joueur (Maguire) ne peut pas pour moi résister à Mbappé dans sa zone, alors on présentera nos excuses aux Anglais, mais on le mettra dans sa zone."

Griezmann excentré côté droit, l'option Coman en cours de match

Cette modification tactique entraînerait Griezmann à évoluer davantage sur le côté droit. Ce qui n'est pas un problème pour notre consultant qui suggère qu'il pourrait combiner avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

"Je préciserai aussi que Dembélé est meilleur que Mbappé sur le plan défensif, donc cela me paraît être une bonne idée qu'il puisse donner un coup de main à Théo Hernandez sur le côté gauche", poursuit Courbis. L'option qu'il privilégierait en cours de rencontre, c'est l'ailier du Bayern Kingsley Coman: "que ce soit dans l'axe, à droite, ou à gauche, il peut terminer le boulot commencé par ses coéquipiers."