France-Angleterre: "S’il y a bien un joueur qu’il faut pour défendre face à Mbappé, c’est Walker", estime Terry

Présent au Qatar pour la Coupe du monde en tant que légende Fifa, l’ancien défenseur central des Three Lions John Terry (42 ans, 78 sélections) s’est confié ce vendredi à Rothen s’enflamme, sur RMC. L’ancien joueur de Chelsea s’est projeté sur le quart de finale France-Angleterre samedi à Al-Khor (20h). Et bien sûr sur le duel très attendu entre Kyle Walker et Kylian Mbappé.

John Terry, êtes-vous confiant avant France-Angleterre?

Je suis confiant mais aussi assez stressé parce que vous avez une très bonne équipe, les gars. Vous avez de très bonnes individualités, même si nous avons une équipe très forte. Avant le début du tournoi le Brésil, la France et l’Angleterre étaient mes trois favoris. C’est un énorme match. Est-ce que je pense qu’on peut gagner? Oui! Est-ce que je pense que vous pouvez gagner? Oui je le pense aussi! C’est pour ça que je considère que c’est une finale avant l'heure. Ce sont deux très grosses équipes avec des joueurs de classe mondiale qui vont s’affronter. Il y a aussi de la rivalité avec le duel Walker-Mbappé dont tout le monde parle. Mon inquiétude, c’est que les Anglais se concentrent trop sur ça alors que Giroud doit autant attirer l’attention pour moi. C’est un énorme joueur pour vous, il est récemment devenu meilleur buteur de votre sélection devant Henry. C’est une très grosse menace pour moi.

Parlons du duel Walker-Mbappé. Le plan anti-Mbappé est-il possible selon vous?

Oui c’est possible! Kyle Walker va jouer arrière droit et c’est le joueur le plus rapide de Premier League, c’est ce dont tu as besoin face à Mbappé. Il est physiquement très costaud, très fort tactiquement et défensivement également. Je pense que s’il y a bien un joueur qu’il faut pour défendre face à Mbappé, c’est Kyle Walker. Je suis très confiant. Est-ce qu’il va avoir un match compliqué? Oui certainement. Mais j’adore la confiance en lui de Kyle. Vous avez Mbappé, Giroud, Griezmann… Dembélé, ce sont de grosses menaces et vous avez aussi des options sur le banc mais pour le moment l’Angleterre a été très forte défensivement. Ça va être une très grosse bataille dans les zones de vérité.

Vous l’ancien défenseur, comment auriez-vous défendu face à Mbappé ? Quel conseil pouvez-vous donner à Kyle Walker?

Mbappé me rappelle Thierry Henry et j’ai joué contre Thierry. Un joueur incroyable, un des plus forts que j’ai rencontré. Il est important qu’il y ait un soutien de toute l’équipe. Quand il reçoit le ballon, j’ai besoin d’avoir mes milieux proches de moi, mon central droit resserre et mon ailier aussi. Alors oui Kyle Walker aura la responsabilité de le prendre en un contre un mais l’ensemble des joueurs autour de lui devront l’aider et le couvrir, c’est quelque chose de très important. J’attends un gros travail de nos milieux défensifs, Declan Rice notamment. Si tu joues central droit et que tu dois sortir sur Mbappé, ça laisse à Giroud beaucoup d’espace et la possibilité de se retrouver en un contre un avec les autres défenseurs. Je souhaiterais que la paire de centraux reste bien en place et que l’aide proviennent des joueurs offensifs.

Que pensez-vous de Gareth Southgate? Il est très critiqué en Angleterre…

C’est typique des média anglais ça ! Gareth a accompli un travail extraordinaire, ce qu’il a fait pour ses joueurs et le niveau où il les a amenés, il faut lui accorder beaucoup de crédit pour ça. On voit une génération qui est très à l’aise, qui s’exprime librement en conférence de presse, qui s’épanouit lors des rassemblements de l’équipe nationale, des joueurs qui se comportent comme ils le font en clubs… A mon époque, quand on arrivait en rassemblement avec l’équipe nationale on avait l’impression qu’on devait rester là sans bouger, qu’on ne pouvait rien faire… Ces joueurs ont la liberté ! Quand vous avez un sélectionneur comme Gareth qui comprend mieux les joueurs que probablement l’ensemble des anciens managers, il donne la liberté aux joueurs de se comporter comme ils le font en club. Ces garçons savent comment se tenir. Ils n’ont pas besoin qu’on leur dise quoi manger, à quelle heure ils doivent se coucher, ce qu’ils doivent boire et ne pas boire… Ce sont des tops professionnels et je suis très content et fier du travail de Gareth et j’espère qu’il va pouvoir continuer parce qu’il fait du super boulot.

Comment jugez-vous l’organisation de cette Coupe du monde?

Franchement je trouve ça très bien. J’ai été vraiment impressionné par l’organisation. Les stades sont fantastiques, les pelouses aussi. Les terrains d’entraînement, les hôtels… Toutes les installations sont de top niveau, j’ai vraiment été impressionné par tous ces aspects. Ce que j’ai remarqué aussi c’est la passion de l’ensemble des pays engagés. Normalement quand tu vas au stade pour un France-Angleterre tu as la moitié du stade qui porte le maillot des Bleus, l’autre moitié celui des Anglais. Là tout le monde se sent à l’aise… tu peux voir des maillots du Brésil, des Pays-Bas, tout le monde est très à l’aise à porter ses couleurs sur tous les matchs. Quand tu vois les gens sortir du stade et se saluer après les matchs c’est fantastique. Il n’y a eu aucun incident, les affluences sont les plus fortes jamais enregistrées donc bravo au Qatar et à la FIFA pour l’organisation.