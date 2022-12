Angleterre-France: le onze combiné de Rio Ferdinand et Patrice Evra

Patrice Evra et Rio Ferdinand, qui ont évolué ensemble à Manchester United, ont choisi leur onze combiné des équipes de France et d'Angleterre avant le quart de finale de ce samedi (20h) au Mondial. Le résultat penche en faveur des Three Lions.

Serez-vous d'accord avec eux? À quelques heures du coup d'envoi d'Angleterre-France en quarts de finale de Coupe du monde 2022 au Qatar (samedi 20h), Patrice Evra et Rio Ferdinand se sont amusés à proposer leur onze combiné des deux équipes. Les deux anciens coéquipiers de Manchester United en ont discuté dans une vidéo Youtube.

Au poste de gardien, Rio Ferdinand a d'abord instinctivement répondu Jordan Pickford. Mais après quelques secondes, l'ancien défenseur anglais s'est finalement mis d'accord pour voter Hugo Lloris. En défense centrale, le choix s'est porté sur John Stones et Raphaël Varane. Pour les latéraux, Luke Shaw et Kyle Walker sont préférés à Théo Hernandez et Jules Koundé. "C'est notre petite faiblesse", a estimé l'ancien capitaine des Bleus.

Saka ou Dembélé ?

Au milieu, Antoine Griezmann est entouré par Jude Bellingham et Declan Rice. Pas d'Adrien Rabiot, donc. En attaque, il n'y a pas eu de débat pour placer Kylian Mbappé et Harry Kane. Mais une réflexion a été nécessaire pour l'aile droite. Ousmane Dembélé ou Bukayo Saka? "Dembélé peut te donner beaucoup de passes décisives, a d'abord souligné Patrice Évra. Mais le problème c'est que Saka a déjà marqué trois buts. Dans la forme du moment, même si je préfère Dembélé, je dois dire Saka". Ce qui fait donc quatre Français contre sept Anglais.

Leur onze combiné: Lloris - Walker, Stones, Varane, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Griezmann, Mbappé - Kane.