Angleterre-Iran: les Three Lions s’offrent un énorme carton pour leur entrée en lice

L’Angleterre est très facilement venue à bout de l’Iran ce lundi pour son entrée en matière dans la Coupe du monde (6-2). Avant le match entre les Etats-Unis et le pays de Galles (ce lundi à 20h), les Three Lions prennent la tête du groupe B.

Pas de mauvaise surprise pour les Anglais. Ce lundi, les Three Lions ont parfaitement négocié leur entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022 en battant facilement l’Iran au Khalifa Stadium de Doha (6-2). Jude Bellingham (35e), Bukayo Saka (43e, 62e), Raheem Sterling (45+1), Marcus Rashford (71e) et Jack Grealish (90e) sont les buteurs de la sélection anglaise dans cette rencontre marquée par d'interminables arrêts de jeu (27 minutes en tout) en raison notamment de deux sorties sur blessure (voir plus bas).

Ultra-dominateurs d’entrée de jeu, les vice-champions d'Europe ont d’abord touché la barre sur une tête de Harry Maguire (32e) avant de trouver la faille quelques minutes plus tard. Sur une tête décroisée, Jude Bellingham a réussi à faire trembler les filets, inscrivant à 19 ans le premier but de sa carrière en sélection.

En quelques minutes, les Iraniens ont complètement coulé sous les coups de butoir des hommes de Gareth Southgate. Après l’ouverture du score, Bukayo Saka, d’une frappe sous la barre, puis Raheem Sterling, au terme d’une jolie action collective, ont douché les derniers espoirs iraniens. En seconde période, Saka, pour le doublé, Marcus Rashford - buteur 49 secondes après son entrée en jeu - et Jack Grealish ont donné encore plus d’ampleur au score, tandis que Mehdi Taremi a sauvé l’honneur pour les Iraniens (65e, 90+12e).

Inquiétude pour Maguire

Seule mauvaise nouvelle pour les Anglais: la sortie de Maguire juste après la réduction du score des Iraniens. Visiblement touché à la tête et sonné, le défenseur de Manchester United s’est fait soigner au sol plusieurs minutes avant de céder sa place à Eric Dier. Sur les images, impossible de savoir la cause de cette sortie.

Après avoir décidé de ne pas chanter l’hymne en soutien à la vague de contestation au pouvoir qui secoue leur pays depuis plusieurs semaines, les Iraniens ont quant à eux vécu un début d’après-midi très difficile à Doha. Dès le début de match, la perte de leur gardien, violemment touché au visage après un choc avec l’un de ses coéquipiers et sorti sur blessure, a malheureusement donné le ton.

Grâce à cette victoire inaugurale et en attendant le match entre les Etats-Unis et le pays de Galles lundi soir (20h), les Anglais prennent la tête du groupe B. Ils affronteront les Américains ce vendredi (20h) puis les Gallois mardi prochain (20h).