Coupe du monde 2022: le coach de l’Iran dégoupille après une question sur le droit des femmes

Alors que des manifestations secouent l’Iran depuis plusieurs semaines pour défendre le droit des femmes, Carlos Queiroz, coach de la Team Melli, a perdu son sang-froid en conférence de presse après une question de la presse britannique.

Il n’avait visiblement pas du tout envie de s’exprimer sur le sujet. Et il l’a fait savoir. Interrogé ce mardi sur les manifestations qui secouent l’Iran depuis plusieurs semaines et la mort de Mahsa Amini, Carlos Queiroz, coach de la sélection iranienne, a dégoupillé en conférence de presse.

"Combien me payez-vous pour répondre à cette question ? Vous êtes une entreprise privée, combien me payez-vous ?, a rétorqué le technicien après une question de Sky Sport sur les droits des femmes en Iran. Discutez avec votre patron et à la fin de la Coupe du monde, je pourrai vous donner la réponse si vous me faites une bonne offre. Merci."

Queiroz promet que ses joueurs ont "le droit de s'exprimer"

Mardi, avant de perdre son sang-froid, le coach portugais avait cependant assuré que ses joueurs avaient "le droit de s'exprimer" durant la Coupe du monde au Qatar. "C'est exactement comme en Angleterre. Vous suivez l'esprit du jeu et les lois de la Fifa tant que vous vous exprimez dans le football, selon ces principes et ces valeurs. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Certains mettent le genou à terre, certaines personnes sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord avec cela. Et l'Iran c'est exactement pareil. Il est hors de question de penser que l'équipe nationale iranienne souffre de tels problèmes."

Depuis plusieurs semaines, l’Iran est secoué par une grave crise politique. La mort le 16 septembre dernier de Mahsa Amini, arrêtée trois jours auparavant par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, a été à l’origine d’un important mouvement de contestation à Téhéran, la capitale du pays.

Placés dans le groupe B, les coéquipiers de Sardar Azmoun débuteront leur Coupe du monde lundi prochain contre l’Angleterre (14h), avant de défier le pays de Galles (vendredi 25 novembre) puis les Etats-Unis (mardi 29 novembre).