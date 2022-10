Angleterre: Kyle Walker opéré mardi et incertain pour la Coupe du monde

Blessé à l'aine, le latéral droit anglais Kyle Walker a été opéré. Le joueur de Manchester City pourrait être indisponible pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il a lui-même confirmé l'information du Daily Telegraph: Kyle Walker a été opéré mardi pour une blessure à l'aine. Le latéral droit de Manchester City est incertain pour la Coupe du monde 2022 avec l'Angleterre (20 novembre-18 décembre).

"En tant que joueurs, nous devons comprendre que les blessures font partie intégrante du jeu que nous aimons. Mon opération de mardi a été un succès et je peux maintenant me concentrer sur ma rééducation et retrouver ma pleine forme. Je soutiendrai mes coéquipiers tous les jours, de toutes les manières possibles", a écrit Kyle Walker sur les réseaux sociaux.

Le premier match des Anglais est prévu le 21 novembre

Pep Guardiola, après avoir vu son joueur sortir de blessure lors de la large victoire 6-3 contre Manchester United, avait déjà évoqué une absence de plusieurs semaines. Selon le Telegraph, le joueur ne sera pas opérationnel pour le début du tournoi, prévu le 21 novembre contre l'Iran pour l'Angleterre. Il pourrait toutefois être disponible par la suite.

Une situation qui pourrait représenter un vrai casse-tête pour le sélectionneur Gareth Southgate, toutefois aidé par la possibilité de convoquer 26 joueurs (et non 23) pour le Mondial.

Cette blessure constitue une tuile supplémentaire pour l'Angleterre dans le secteur défensif, après les blessures contractées récemment par Kalvin Phillips et John Stones.