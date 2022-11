Angleterre: l’émouvant hommage de Rashford à son ami disparu

Double buteur et homme du match contre le pays de Galles (3-0), Marcus Rashford a salué la mémoire de l’un de ses amis proches, décédé pendant la Coupe du monde.

Marcus Rashford a vécu une soirée riche en émotions, mardi lors de la victoire de l’Angleterre face au pays de Galles (3-0). Titularisé pour la première fois de la Coupe du monde, l’attaquant en a bien profité en inscrivant un doublé (synonyme de 100e but de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du monde) et en obtenant le titre d’homme du match. Il a aussi été envahi par une vague de tristesse au moment de poser les genoux et sol et de lever les doigts au ciel en hommage à un l’un de ses proches décédé les jours précédents la rencontre.

"C'était juste une personne formidable"

"Malheureusement, j'ai perdu un de mes amis il y a quelques jours, a confié l’attaquant de Manchester United. Il a livré une longue bataille contre le cancer, donc je suis content d'avoir réussi à marquer pour lui. Il a toujours été un de mes grands partisans. C'était juste une personne formidable et je suis ravi qu'il soit entré dans ma vie, vraiment."

Un drame dont Gareth Southgate, le sélectionneur, n’avait pas connaissance. "Cela a été un défi pour lui", a confié le technicien, qui a chaleureusement félicité le joueur à l’issue de la rencontre. "Je suis allé le voir cet été, j'ai eu une longue conversation avec lui et il avait des idées claires sur des choses auxquelles il pensait devoir réfléchir et faire, a-t-il ajouté mardi. Il aurait pu marquer un triplé, vraiment, avec l’occasion en première mi-temps, et le poteau en fin de match. C’est super pour lui et, comme c’est super pour lui, c’est super pour nous."

Avec son doublé, Rashford rejoint Kylian Mbappé, Enner Valencia et Cody Gakpo à la première place des meilleurs buteurs du Mondial. "C’est pour des moments comme ça que je joue au football, a-t-il ajouté le buteur sur la BBC. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'aborder le prochain tour du tournoi, car j'ai une énorme ambition pour cette équipe et je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin." En huitièmes de finale, les Three Lions affronteront le Sénégal, dimanche (20h).