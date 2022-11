Malgré un départ en eau de boudin de Manchester United, Rashford remercie son idole Cristiano Ronaldo

Interrogé sur Cristiano Ronaldo en conférence de presse dimanche alors qu'il prépare avec l'Angleterre un match face au pays de Galles en Coupe du monde, Marcus Rashford a tenu à remercier son "idole" pour "tout ce qu'il a fait" à Manchester United.

Malgré l'interview dynamite, Marcus Rashford gardera un bon souvenir de Cristiano Ronaldo. Revenu à Manchester United lors du mercato estival en 2021, après un premier passage entre 2003 et 2009, l'attaquant portugais a quitté les Red Devils le 22 novembre après une rupture de contrat "d'un accord mutuel".

Cette décision a fait suite aux propos incendiaires du quintuple Ballon d'or dans un entretien à la télévision britannique, où il remettait en cause l'institution et critiquait son entraîneur Erik ten Hag. Depuis l'arrivée du technicien néerlandais, l'ancien joueur du Real Madrid n'était plus considéré comme un titulaire et plusieurs épisodes entre les deux hommes ont nourri le divorce.

Actuellement en pleine Coupe du monde avec l'Angleterre, Marcus Rashford a été interrogé sur son ancien coéquipier en conférence de presse dimanche. "Cela a été une expérience incroyable de jouer avec lui, a confié l'attaquant de 25 ans à propos du Portugais, rompant le silence général. Il est l'une de mes idoles et quelqu'un que j'ai toujours admiré. Je lui souhaite le meilleur et nous voulons le remercier pour ce qu'il a fait pour Manchester United."

Une offre venue d'Arabie saoudite pour Cristiano Ronaldo

Actuellement pleinement concentré sur le Mondial, Cristiano Ronaldo devra ensuite penser à trouver un nouveau point de chute s'il le souhaite. Un premier prétendant s'est déjà déclaré... en Arabie saoudite avec le club d'Al-Nassr qui a formulé une offre à hauteur de 216 millions d'euros sur trois ans.

Formé à Manchester United, où il est arrivé dès l'âge de sept ans, Marcus Rashford a toujours évolué à Old Trafford. Finaliste de l'Euro 2020 avec les Three Lions, l'attaquant anglais s'apprête ce mardi (20h) à disputer le troisième match de la phase de poules du Mondial face au pays de Galles. Buteur face au Ghana lors de l'entrée en lice du Portugal, Cristiano Ronaldo retrouvera avec ses compatriotes l'Uruguay ce lundi (20h).