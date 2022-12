Après le sacre au Mondial, l'avenir de Lionel Scaloni inquiète toute l'Argentine

Tout juste sacré champion du monde, Lionel Scaloni fait parler de lui dans la presse argentine. Celle-ci rapporte que le sélectionneur de l'Albiceleste n'aurait toujours pas prolongé son bail jusqu'en 2026 et arrive en fin de contrat.

Après la fête, l'angoisse. Alors que l'euphorie se poursuit parmi les supporters argentins après que leurs icones nationales aient remportées la Coupe du monde le 18 décembre dernier et que les joueurs rentrent dans leurs villes natales pour passer les fêtes avec leurs proches, une grande question commence à se poser en Argentine : qu'en est-il de la prolongation de Lionel Scaloni ?

Contrat jusqu'en 2026 ?

Un sujet qui inquiète et questionne très largement la presse argentine, à commencer par le journal Olé, qui rapporte que la situation de l'entraîneur champion du monde n'est pas si simple. Lionel Scaloni a été reçu à Pujato, sa ville natale, et fêté unanimement par tout un pays qui revait de Coupe du monde depuis 1986. Des festivités qui ne font pas oublier que le sélectionneur n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'Argentine, alors que l'actuel bail prend fin à l'issue de l'année civile 2022. Bien que celui-ci ait en plus remporté la Copa America 2021.

En septembre, Lionel Scaloni et Claudio Tapia, le président de la fédération, se sont photographiés ensemble lors de la tournée aux Etats-Unis et le dirigeant de l'AFA avait alors annoncé: "Il y a 'Scaloneta' (surnom de la sélection de Scaloni) pour un moment. Je suis fier de vous dire que nous avons convenu que Lionel Scaloni restera sélectionneur de l'Argentine jusqu'à la Coupe du monde 2026. Nous sommes toujours engagés dans le projet d'équipe nationale intégrale".

"Il y a des choses à régler"

Scaloni, cependant, n'a pas été jusqu'au bout de cette confirmation et s'est contenté de dire que: "Bien sûr que oui. Qui ne voudrait pas continuer. J'ai la meilleure relation avec le président. Nous avons eu des réunions, nous sommes sur la bonne voie, il y a des choses à régler. Le désir est là, la prédisposition est là aussi, encore plus avec le groupe qui s'offre de cette manière. Basé sur la réflexion sur un processus, et non sur les résultats. Je suis reconnaissant au président et au peuple." Mais aucune garantie n'a été donnée.

L'aspect économique serait une question complexe à résoudre selon Olé, qui s'ajoutent à d'autres: Scaloni avait un contrat très bas jusqu'en décembre par rapport aux autres entraîneurs de l'équipe nationale et même de clubs. Sans aucun doute, au niveau du marché, son statut a changé avec cette consécration historique. L'entraineur doit aussi faire face à des questions personnelles, puisque sa famille, qui l'a accompagné au Qatar, vit à Majorque, ce qui n'est pas évident pour lui au quotidien.

"Prolonge-le Chiqui, allez!"

Pour plaider en sa faveur auprès de la fédération, Lionel Scaloni peut compter sur son groupe de joueurs champions du monde, qui ne manque pas une occasion en public pour soutenir son coach. Pendant les célébrations du titre dans le vestiaire de Lusail, Dibu Martínez a vidé une bouteille de champagne sur l'entraîneur et a commencé à crier à Chiqui Tapia (qui se trouvait sur le côté du vestiaire): "Prolonge-le Chiqui, allez !".

Lionel Scaloni a plaisanté en disant qu'il voulait prendre le trophée pour faire des photos avec son équipe d'entraîneurs, mais les joueurs ne l'ont pas laissé faire et ont commencé à scander: "Que de la mano de Scaloni, toda la vuelta vamos a dar" ("Avec l'aide de Scaloni, nous allons remonter tout le chemin"). Entre champagne et embrassades, les joueurs ont crié: "Signez le contrat et plus vite que ça !"