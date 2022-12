Argentine: Messi à la Coupe du monde 2026 ? Scaloni veut y croire

Honoré jeudi dans sa ville natale de Pujato après son triomphe en Coupe du monde, le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, s’est exprimé sur l’avenir international de Lionel Messi.

Quel avenir pour Lionel Messi avec l’Argentine ? Dimanche, le numéro 10 de l’Albiceleste a réalisé son rêve en décrochant le plus beau des trophées, la Coupe du monde, dimanche, après une finale d'anthologie face à l'équipe de France. Le seul titre qui manquait à son incroyable palmarès. A 35 ans et après 172 sélections (98 buts), la Pulga n’entend pas dire stop à la sélection.

"Je veux continuer à vivre encore quelques matchs en étant champion du monde", a-t-il confié à chaud. Si son aventure avec la sélection va se poursuivre encore au moins quelques mois, Lionel Messi avait assuré avant la Coupe du monde que ce Mondial au Qatar sera le dernier de sa carrière.

"Garder au chaud le n°10"

Pour son sélectionneur de l’Albiceleste, sa présence à la prochaine Coupe du monde en 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (il aura 39 ans) n’est pas utopique. Lionel Scaloni y croit : "L’avoir est un luxe, a déclaré le coach argentin jeudi au micro de Telenoche. Espérons que ce ne soit pas sa dernière Coupe du monde. On doit garder au chaud le n°10 en attendant qu’il se décide. S’il arrête on verra mais il faut garder espoir." Et Scaloni d’ajouter : "Pour l’instant, je pense qu’on devrait lui garder une place pour la prochaine Coupe du monde s’il y a 26 joueurs…"