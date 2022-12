France-Argentine: Dybala révèle le conseil de 'Dibu' Martinez avant son tir au but face à Lloris

Paulo Dybala a pris la parole mardi après son retour dans sa province de Cordoba en Argentine. Entré lors de la finale du Mondial 2022 face à la France (3-3, 4 tab à 2), l'attaquant a révélé le précieux conseil prodigué par son gardien Emiliano Martinez avant son tir au but réussi face à Hugo Lloris.

Entré sur la pelouse quelques minutes avant la séance de tirs au but en finale de la Coupe du monde, Paulo Dybala a parfaitement maîtrisé ses nerfs pour tromper Hugo Lloris et permettre à l'Argentine de prendre les devants après le ratés de Kingsley Coman. Malgré un temps de jeu limité pendant la compétition - il s'est contenté d'une vingtaine de minutes contre la Croatie puis la France - 'La Joya' a parfaitement assumé son rôle de remplaçant et a contribué au sacre de l'Albiceleste face aux Bleus (3-3, 4 tab à 2).

"La vérité, c'est que lorsque le technicien m'a appelé pour entrer, je savais que c'était pour les tirs au but, alors j'ai dû essayer d'avoir la tête aussi froide que possible, a raconté Paulo Dybala après son retour chez lui dans la province de Cordoba selon des propos repris par Tyc Sports. Ce n'est pas facile parce qu'évidemment, on ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du monde."

Dybala: "Dibu m'a conseillé de tirer en plein milieu"

Impeccable dans sa gestion de l'événement et globalement pendant le tournoi, le sélectionneur Lionel Scaloni a fait confiance au joueur de l'AS Rome, habile techniquement, pour faire la différence lors de cette séance terrible pour la France. Mais à l'écouter, Emiliano Martinez n'est pas non plus étranger à la frappe de Paulo Dybala envoyée plein axe lors de son face à face avec Hugo Lloris.

"Quand j'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvait le ballon, cela m'a semblé très long, a encore expliqué le nouveau champion du monde de 29 ans. J'ai parlé avec 'Dibu', il m'a conseillé de tirer en plein milieu après leur raté (celui des Français). J'allais croiser ma frappe, le gardien a plongé vers ce poteau mais j'ai écouté ce que m'a dit mon coéquipier." Et Paulo Dybala de conclure: "Fort au milieu, cela n'a pas manqué."

Après avoir stoppé le tir de Kingsley Coman, Emiliano Martinez a également vu Aurélien Tchouaméni trop croiser sa frappe et manquer le cadre. A l'inverse des Bleus, tous les tireurs argentins ont transformé leur tentative avant de rentrer au pays en héros.

36 ans après Diego Maradona, les coéquipiers de Paulo Dybala et Lionel Messi sont rentrés à Buenos Aires où cinq millions de supporters les attenaient pour célébrer le troisième titre mondial de l'histoire de l'Albiceleste.