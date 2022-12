Argentine-Australie: l'extraordinaire communion entre les joueurs argentins et le public après la qualification

Au coup de sifflet final après la victoire de l'Argentine (2-1) face à l'Australie lors d'un huitième de finale de Coupe du monde, le public argentin a manifesté sa joie au stade pendant de longues minutes, communiant avec les joueurs.

Le peuple argentin peut toujours croire en son rêve. Ce samedi, l'Albiceleste a obtenu la qualification pour les quarts de finale de Coupe du monde en s'imposant face à l'Australie (2-1), grâce notamment à son capitaine Lionel Messi, auteur d'un but pour son 1 000e match en carrière. Après la partie, les fans argentins ont grandement communié dans les tribunes de l'Ahmad bin Ali Stadium, en compagnie des joueurs.

"Ça a été un match très physique. Très heureux de cette victoire. C'est un pas de plus", a savouré Messi à la télévision argentine, après le succès. Avant de s'exprimer sur cette ferveur populaire qui entoure la sélection: "On voulait être ici pour ressentir ce que ressentent les gens, ce qu'ils nous transmettent. On doit rester unis."

L'Argentine a désormais rendez-vous avec les Pays-Bas

Des milliers de fans argentins ont encore encouragé leur équipe samedi, profitant de la fin de match pour célébrer avec les joueurs. "Je suis argentin, c'est un sentiment, je ne peux pas m'arrêter (soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar en VO)", a ainsi chanté le public argentin, en fusion pendant de longues minutes après le coup de sifflet final.

Après la victoire contre le Mexique, des images du vestiaire argentin avaient déjà fait le tour du monde. Sur celles-ci, les hommes de Lionel Scaloni chantaient en hommage à Diego Maradona et Lionel Messi, annonçant leur envie de décrocher une troisième étoile mondiale. Avec une seule défaite lors de ses 40 derniers matchs, l'Argentine avance avec envie et passion dans ce Mondial, suivie par ses nombreux fans, présents en masse au Qatar.

Vendredi prochain (20h), l'Argentine tentera de rejoindre le dernier carré face aux Pays-Bas. Cette affiche rappellera forcément des souvenirs aux supporters des deux équipes, à l'image de cette finale en 1978, remportée par l'Argentine. Lors de leur dernière confrontation en Coupe du monde, en 2014, l'Albiceleste avait battu les Oranje aux tirs au but pour se qualifier en finale.