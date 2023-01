Argentine: "C’est un bébé", Scaloni prend la défense de Dibu Martinez

Dans une interview accordée à la radio espagnole COPE, Lionel Scaloni revient sur le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de l’Albiceleste en profite pour faire l’éloge d’Emiliano Martinez, critiqué pour son attitude vulgaire lors des célébrations.

Il a réalisé son rêve d’enfant en soulevant le plus grand trophée. Mais il a aussi un peu écorné son image au passage. Après avoir contribué au sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022, Emiliano Martinez s’est distingué par son attitude vulgaire lors des célébrations, durant lesquelles il a notamment chambré Kylian Mbappé. Interrogé à ce sujet lors d’une interview accordée à la radio espagnpole COPE, Lionel Scaloni a pris la défense de son gardien de 30 ans. En tentant de minimiser les agissements du portier d’Aston Villa.

"C’est un enfant spectaculaire. C’est un bébé. C’est incroyable comme c’est un bon garçon, vous devriez le rencontrer, a déclaré le sélectionneur argentin. Il a été l’une de nos révélations et il nous a apporté une joie énorme. Il a une personnalité qui a beaucoup apporté au groupe. Il a ces attitudes, mais c’est un bébé."

Scaloni va discuter avec le président de la fédération argentine

Sous contrat jusqu’en 2026, Lionel Scaloni n’a pas encore annoncé s’il poursuivrait sa mission à la tête de l’Albiceleste après le triomphe des partenaires de Lionel Messi au Qatar. "Je vais me rendre à Buenos Aires durant les prochains jours. J'espère m'asseoir avec le président de la fédération (Claudio Tapia, ndlr) et voir si nous pouvons parvenir à l'accord que nous voulons", a-t-il précisé.

Questionné sur la possibilité de prendre un jour la tête de l’équipe d’Espagne, le coach de 44 ans, passé par la Liga durant sa carrière de joueur (La Corogne, Santander, Majorque) s’est montré plutôt emballé: "Pourquoi pas. L'Espagne m'a beaucoup apporté et c'est ma deuxième maison. Ils me traitent incroyablement bien et j'ai le sentiment de faire partie de ce pays. Même si je pense que l'Espagne a raison d'avoir un entraîneur espagnol. De la Fuente m'a beaucoup appris et c'est un type formidable. J’irai le voir dès que je le pourrai".