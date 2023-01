Rennes-PSG: ce que Génésio a dit à l'oreille de Mbappé lors de son entrée en jeu

Après la victoire du Stade Rennais face au PSG, ce dimanche en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (1-0), Bruno Génésio a révélé le contenu de son échange avec Kylian Mbappé sur le bord du terrain. Avec des mots pleins d’admiration pour l’attaquant des Bleus.

Une accolade, un large sourire et quelques mots bienveillants. Bruno Génésio a eu un échange amical avec Kylian Mbappé lors de la victoire du Stade Rennais face au PSG, ce dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (1-0). Alors que l’attaquant parisien s’apprêtait à entrer sur la pelouse du Roazhon Park à la place d’Hugo Ekitike en seconde période (55e), le coach du club breton est venu le saluer sur le bord du terrain. Un échange sur lequel le technicien de 56 ans est revenu en conférence d’après-match.

"Je l'ai félicité pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire encore, a déclaré Génésio à propos de Mbappé. En dehors du très très grand joueur qu'il est, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie. Parce qu'à son âge, avec tout ce qu'il vit, il garde une humilité, une simplicité... ce n'est pas la première fois que je le vois, je l'avais croisé une fois à Clairefontaine. Il s'était arrêté pour me saluer. Ce sont des gestes qui veulent dire beaucoup de choses sur sa personnalité et son éducation."

Un face-à-face manqué contre Mandanda

Après avoir bénéficié de quelques jours de vacances supplémentaires, le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 était sur le banc au coup d’envoi de ce Rennes-PSG. Il a tenté de mettre du dynamisme lors de son apparition sous la pluie d’Ille-et-Vilaine, mais il a manqué de réussite, à l’image de son duel manqué face à Steve Mandanda (70e).

Après sa deuxième défaite de la saison (après celle à Lens il y a quinze jours), Paris est désormais dans le viseur de ses principaux rivaux au classement. Les champions de France ne comptent plus que 3 points d’avance sur Lens et 5 points sur l’OM. Rennes est 5e, en course pour une qualification européenne.