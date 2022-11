Real Madrid: Ancelotti se moque de Modric après son gros raté

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a gentiment chambré Luka Modric après le gros raté du milieu de terrain croate jeudi lors de la victoire face à Cadix (2-1).

Le Real Madrid a relevé la tête après un coup de moins bien en Liga en s’imposant face à Cadix (2-1), jeudi juste avant la trêve de la Coupe du monde. Mais les Merengues ont tremblé jusqu’à la fin après avoir concédé la réduction de l’écart de Luicas Perez (81e) deux minutes après un gros raté de Luka Modric. Le milieu de terrain a manqué l’occasion de tuer le match en ratant le cadre sur une passe en retrait de Vinicius alors que le but était vidé (79e). A ce moment, son équipe menait 2-0 après des buts d’Eder Militao (40e) et Toni Kroos (70e). Le raté immanquable de Modric a finalement laissé le Real sous pression jusqu’au coup de sifflet finale salvateur.

"On a très bien joué jusqu'au 2-1, a remarqué Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, à l’issue de la rencontre. On aurait pu marquer le 3-0 avec Modric qui a été trop facile. Alors c'est normal. Cela a été une souffrance inutile. Trois points mérités et nous avons bien fini." L’Italien peut souffler avec cette victoire juste avant la trêve d’un mois et demi en raison de la Coupe du monde. Soulagé par cette issue heureuse, il n’a pas manqué de chambrer son très expérimenté milieu de terrain, qui participera au Mondial avec la Croatie.

"C'est une bonne chose que la sélection de la Croatie soit tombée avant"

Que lui a-t-il dit à la fin du match? "Rien, il n’a pas de compte à rendre, a-t-il répondu. Il est un peu perdu. Je lui ai dit que c'est une bonne chose que la sélection de la Croatie soit tombée avant (le match, ndlr) et qu'il n'aura pas de problème."

Le raté de Modric face à Cadix © Capture beIN SPORTS

En l’absence de Karim Benzema, de nouveau préservé, le Real a pu compter sur d’autres mondialistes dont Toni Kroos, encore excellent dans l’entrejeu aux côtés de Modric et d’Aurélien Tchouaméni. Le Real restait sur un match nul contre Gérone (1-1) et une défaite sur le terrain du Rayo Vallecano (3-2). Deux contre-performances qui lui ont fait perdre la tête de la Liga au profit du FC Barcelone, leader avec deux points d’avance.