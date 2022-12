Argentine, les Bleus, le Maroc… le Pape a débriefé la Coupe du monde avec Gad Elmaleh

Dans un entretien accordé au Figaro, le comédien Gad Elmaleh revient sur sa rencontre avec le Pape François. Il explique avoir échangé au sujet de la Coupe du monde, notamment sur trois demi-finalistes: l’Argentine, la France et le Maroc.

Entre un comédien marocain vivant en France et un Pape argentin, il était impossible de se rencontrer sans parler ballon rond. Quelques jours après le dénouement de la Coupe du monde, Gad Elmaleh s'est entretenu le Pape François et revient en longueur sur cet échange dans les colonnes du Figaro. "Je l’ai félicité pour l’Argentine", explique-t-il au sujet du sacre de l’Albiceleste face aux Bleus.

"Pour lui, cette équipe et cette finale ressemblaient à l’identité et à la culture argentine"

"Il m’a parlé du Maroc qu’il a félicité, avec le pouce levé!, ajoute le comédien à propos du parcours des Lions de l’Atlas, éliminés seulement en demi-finale par l’équipe de France. Il s’est montré très admiratif du parcours de leur équipe. Il a aussi parlé de l’Argentine. Pour lui, cette équipe et cette finale ressemblaient à l’identité et à la culture argentine. Il a évoqué l’équipe de France, incroyablement virtuose et de sa grandeur dans cette finale".

Amateur de football et supporter du club de San Lorenzo, le Pape avait rencontré Lionel Messi en janvier dernier pour lui remettre notamment un maillot dédicacé. Avant la finale, il avait appelé le futur vainqueur du tournoi à "vivre avec humilité" et "joie", comme pour anticiper les provocations qui ont suivi la victoire de son équipe. "La plus grande valeur n'est pas de gagner ou de ne pas gagner, mais de jouer propre", avait-il ajouté.